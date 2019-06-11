Польза физических нагрузок для детей

Основы здорового образа жизни следует прививать ребенку с раннего детства. А появление в его жизни адекватных физических нагрузок будет способствовать не только его физическому, но и умственному развитию. Противопоказаний к занятиям детским фитнесом практически нет. Даже в том случае, если у ребенка диагностировано хроническое заболевание, специалист подскажет, по какой программе можно заниматься спортом именно вашему малышу. Например, при сколиозе противопоказаны прыжки и разные силовые занятия, зато очень полезно заниматься плаваньем.



Выдержат ли взрослые нагрузку детей?

Чтобы физические нагрузки не навредили детскому организму, прежде чем к ним приступать, нужно проконсультироваться как с педиатром, так и со спортивным инструктором.

Костно-мышечная структура у детишек еще не сформирована полностью. Вынужденная гиподинамия - сидение за партой во время уроков, выполнение уроков дома, время, проведенное на диване за просмотром мультиков - приводит к искривлению позвоночника. По этой причине основные спортивные занятия для детей включают упражнения, направленные на формирование правильной осанки и укрепление мышц спины.

С наступлением полового созревания рост костей зачастую опережает развитие мышц, что приводит к астенизации детского организма, и ребенок может быстро уставать даже от незначительных нагрузок. В этот период развития ребенка стоит отдать предпочтение упражнениям, помогающим развивать гибкость и подвижность суставов, укрепляющим вестибулярный аппарат. Можно попробовать силовые тренировки с небольшим весом.

Спортивные занятия обязательно должны приносить удовольствие и быть ребенку в радость, иначе такие занятия не принесут пользы. Выбирая занятия, важно знать, чем интересуется ребенок. Порой родители действуют вразрез с желаниями ребенка, особенно если ожидают от него достижения высоких результатов в том или ином виде спорта.

Безусловно, чем раньше ребенка познакомить с тренировками, тем быстрее получится добиться определенных результатов. Но это возможно лишь при профессиональном погружении в конкретный вид спорта. Если вы растите не чемпиона, а просто здорового и крепкого ребенка, то персонал любого современного фитнес-клуба подскажет, какие нагрузки выбрать с учетом подготовки ребенка. С помощью адекватных, подходящих вашему ребенку спортивных занятий, вам удастся укрепить его костно-мышечный аппарат и оздоровить организм, помочь его нервной системе справляться со стрессами, развить и усилить моторику, гибкость и пластичность. А также снизить эмоциональное напряжение и даже улучшить сон.

Гармония общего развития начинается с правильного подбора физических нагрузок. Результатом станут красивая осанка, ровный почерк, четкая речь.

Начинать внедрять в жизнь ребенка привычку заниматься спортом лучше с простой утренней зарядки. Разминка по утрам - это хорошая возможность разбудить свой организм, получить заряд бодрости на весь день. А в дальнейшем можно подключить групповые занятия в спортивной секции или индивидуальные тренировки в спортзале. Какие бы занятия вы не выбрали, - плаванье, бег, аэробика, коньки, велоспорт или большой теннис, - все они помогут ребенку стать здоровым, выносливым, самостоятельным и дисциплинированным.

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