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Автор Рина Миро

Начинаем день правильно

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Как начнешь день, так его и проведешь. Первые часы после пробуждения важны для эмоционального настроя, а, как следствие, и для здоровья в целом. Если просыпаться по утрам в хорошем настроении, полным сил и энергии, это непременно отразится на самочувствии и внешнем виде. Самые простые и известные вещи, как легкая утренняя зарядка, бодрящий душ и вкусный завтрак, помогут настроиться на позитивный лад, разогнать обмен веществ и зарядиться энергией на весь день. Как правильно начать день?


Чтобы утро было добрым!

Встаем по будильнику

Большинство людей, слыша звон будильника, откладывают сигнал, чтобы продлить сон на пять-десять минут. Но мозг уже знает, что будильник вот-вот снова зазвенит, и выспаться уже не получится. Ставьте будильник на то время, когда действительно нужно просыпаться, и вырабатывайте привычку вставать с постели по его сигналу. Сами не заметите, как станете чувствовать себя по утрам бодрее.

Правильная визуализация

Как только вы проснулись, визуализируйте свой день и себя в нем. Представьте себя активным, энергичным и бодрым. Если вы будете визуализировать картины бурной рабочей деятельности, то с помощью такой визуализации включатся те участки мозга, которые начинают работать при настоящей активности. Таким образом, вы сможете легко и правильно настроиться на рабочий лад.

Яркие краски

Если просыпаясь, вы будете видеть яркие насыщенные цвета, то произойдет всплеск энергии. Конечно, ради достижения подобного эффекта не стоит перекрашивать стены в комнате в кислотные цвета. Проснувшись, достаточно увидеть яркий элемент декора. Желательно, чтобы в нем преобладали красные и оранжевые оттенки. Неплохой альтернативой будет домашняя одежда или пижама ярких расцветок и стакан гранатового или апельсинового фреша на завтрак.

Больше света

Солнечный свет по утрам повышает уровень серотонина - гормона, который отвечает за хорошее настроение. Если вы пробуждаетесь затемно, сразу включайте свет, это поможет взбодриться. Можно приобрести специальный световой будильник. Его работа построена так, что за полчаса до планируемого подъема будильник начинает изображать восход солнца, который достигает пика яркости при его звонке.

Массаж лица

Проснувшись, нелишним будет выполнить легкий массаж лица. Он усилит циркуляцию крови и поможет проснуться. Массаж лучше начинать со лба и постепенно опускаться к подбородку, нажимая на различные точки или выполняя похлопывания по коже кончиками пальцев. Эта несложная ежедневная утренняя процедура придаст коже здоровый румянец.

Стакан воды

После пробуждения полезно выпить стакан воды. Нехватка жидкости в организме приводит к повышению утомляемости. Вода должна быть комнатной температуры, в идеале - чуть теплой. Если вы не имеете привычки пить простую воду, добавьте в нее мяту или лимон. Взрослому человеку в сутки необходимо выпивать объем жидкости, исходя из расчета 30 мл на 1 кг веса.

Свежий воздух

После сна в хорошо натопленном помещении люди часто просыпаются с тяжелой головой. Ученые давно пришли к выводу, что для организма полезнее и эффективнее спать в хорошо проветренной комнате при температуре в 15-20 градусов.

Что день грядущий мне готовит

Немало людей просыпается по утрам в плохом настроении. Причина - гормональные перепады в ночное время. Перед сном полезно думать о хороших событиях, которые ожидают вас завтра, а лучше даже представить их себе в деталях и записать на листочек. Проснувшись, их можно перечитать, и настроение, несомненно, поднимется.

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