Как спортивное питание помогает восстановлению после тренировок

Ежедневные регулярные занятия спортом являются несомненной нагрузкой для организма, требуют много сил и энергии. Вместо с потом из организма выводится не только жидкость, но и разнообразные питательные вещества. Зачастую организм оказывается не в состоянии восстановиться самостоятельно. Помочь ему успешно восстановить затраченную энергию помогут простые и несложные правила.



Нужно ли спортивное питание Не профессионалам?!

После тренировки необходимо восполнить запасы протеина и углеводов, которые помогут ускорить процесс восстановления. Самый легкий способ - выпить протеиновый коктейль. Спортивное питание разрабатывалось по результатам многолетних кропотливых исследований, поэтому можно не сомневаться в том, что протеиновый коктейль содержит нужную дозу протеинов и углеводов, а они в свою очередь помогут направить работу организма в нужное русло.

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Существует несколько теорий о том, почему протеин благотворно влияет на организм после тренировок. Некоторые ученые считают, что в результате силовых нагрузок происходит распад протеинов в желудочно-кишечном тракте. Протеин помогает восстановить и поддерживать целостность кишечных стенок и пресекает тем самым возможность попадания в кишечник болезнетворных бактерий. Кроме того, протеиновый коктейль содержит большое количество аминокислот, которые оказывают на организм антистрессовое воздействие и способствуют его скорейшему восстановлению.

После тяжелых физических нагрузок организму для восстановления требуется ряд микроэлементов и витаминов. Среди разнообразного спортивного питания есть большой выбор биодобавок, которые содержат все эти витамины и микроэлементы в нужном объеме. Их употребление позволит восполнить утраченные организмом питательные вещества. Отдельно стоит остановиться на вопросе восполнения жидкости, так как во время тренировок теряется большое ее количество. Далеко не все напитки насыщают организм нужным количеством жидкости. Многие из них могут добавить лишних калорий и даже дополнительно вывести жидкость из организма. Например, те же чай и кофе способствуют выведению жидкости, так как содержат кофеин. Правильным вариантом в таком случае будут специальные чаи, разработанные производителями спортивного питания.

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После любой тренировки важно не просто восстановить силы и баланс полезных веществ в организме, но и сделать это без ущерба для здоровья. Правильно подобранное спортивное питание способно без лишних калорий восполнить уровень микроэлементов в организме человека и подготовить его к дальнейшим полноценным тренировкам.