L-карнитин: полезные свойства и правила приема

В свободном доступе можно найти немало информации об этой довольно популярной спортивной добавке. Карнитин является метаболитом и содержится в клетках всех тканей организма. Это вещество не относится к группе незаменимых, так как синтезируется самим организмом. Не считается L-карнитин и витамином. И хотя его зачастую причисляют к аминокислотам, таковым оно тоже не является. По своей химической структуре L-карнитин является четвертичным амином.



Бесполезный л Карнитин. Шокирующая правда о популярном l Karnitine

Проводилось множество разнообразных исследований и экспериментов, в ходе которых было доказано, что карнитин оказывает В ходе многочисленных исследований было доказано, что карнитин оказывает на организм положительный эффект, и не один, если возможно так выразиться.

Карнитин в организме может существовать в двух формах: L-карнитин и D-карнитин. Синтезируется карнитин в основном печенью, почками и головным мозгом. Для его успешного синтеза организму необходимы аминокислотные соединения метионина и лизина, железо и некоторые витамины. Каждая клетка имеет в своем составе особые структуры - митохондрии. Именно в них происходит расщепление жирных кислот для получения энергии. L-карнитин выступает в роли транспорта для жирных кислот, ускоряя их доставку к митохондриям. В этом заключается основная роль вещества. Кроме того, карнитин снижает скорость создания новых подкожных жировых отложений.

Немаловажной задачей L-карнитина является выведение из клеток токсинов и метаболитов. Кроме того, L-карнитин способствует повышению активности работы головного мозга, увеличивает стрессоустойчивость, нормализует уровень холестерина, защищает сердечно-сосудистую систему.

L-карнитин для сжигания жира

Главной заявкой на победу в борьбе с лишним весом является сжигание жиров. L-карнитин способствует ускорению транспортировки жирных кислот в клетки тканей, что в свою очередь способствует ускорению липолиза. Но не стоит забывать, что справиться с лишним весом и утилизировать избыточные килограммы, только лишь принимая L-карнитин, невозможно. Он может быть лишь одним из эффективных инструментов в достижении цели наряду со здоровым питанием и регулярными физическими нагрузками.

Как принимать L-карнитин

Как правило, добавку принимают 2-3 раза в сутки в дозировке от 500 миллиграмм до грамма. Превышение рекомендуемой дозы не влияет на увеличение эффективности карнитина. Принимать карнитин лучше всего утром натощак и далее за полчаса до начала тренировок. L-карнитин хорошо сочетается с другими жиросжигателями и даже способен усиливать их эффективность. Результат можно улучшить, употребляя карнитин совместно с коэнзимом Q10.

Прежде чем начать употреблять какие-либо добавки для снижения веса или наращивания мышечной массы, не забывайте консультироваться со специалистами.