Что нужно знать о дайвинге?

При первом погружении у человека может возникнуть сильный страх, но чувство любви к дайвингу начинает появляться чуть позже. Многие проходят длинный путь, чтобы получить сертификат профессионального дайвера. Люди борются с боязнью воды, глубины, закладывания ушей, а после нескольких погружений влюбляются в процесс и мечтают на постоянной основе заниматься дайвингом. В основном дайвинг можно встретить на теплых курортах, где туристам предлагают погрузиться в воду в качестве дополнительной экскурсии. К дайвингу часто склоняются люди, предпочитающие активный отдых. Он помогает развивать многие мышцы, заставляет работать сердечно-сосудистую систему наполную. Что нужно знать о дайвинге, чтобы начать погружаться в мир данного увлечения в вида спорта?



Дайвинг и жизнь. Телеканал Дайвинг TV. 07.06.2019 13:10

Часто говорят, что настоящие любители дайвинга не могут насытиться подводным плаванием - они продолжают погружаться и из раза в раз испытывают бешеные эмоции, адреналин повышается, а тело буквально наполняется энергией. Каждый раз человек открывает новые уголки океана или моря, видит его обитателей и старается искать всё новые места для погружений. В начале пути люди часто сталкиваются с желанием посмотреть на крупных рыб, например, акул, скатов. Опытные же дайверы видят прелесть в рассматривании более мелких рыб, они стараются найти маленьких существ, которых довольно сложно найти под водой. Если процесс происходит в пресной воде, то они ищут раков, беззубок. В морях и океанах выбор настолько велик, что зачастую не хватает свободного времени, чтобы полностью насытиться процессом погружения.

Погружение в воду сравнивают с долгой лесной прогулкой. Под водой так же можно увидеть множество различных ландшафтов. На суше это пустыни, горы, поля, под водой - коралловые рифы, целые плантации из водорослей, склоны и переливы, обломки судов. Дайвер может найти в подводном мире то, что не оставит его равнодушным. Когда человек находится на суше, он даже не задумывается над тем, что происходит под водой. Именно этот факт позволяет полюбить дайвинг после первого погружения. Одержимость новыми открытиями превращается в дело жизни, любимое хобби, радующее даже душу серьезного и уже состоявшегося человека.

Даже невозможность выбирать новые места для погружений не должна останавливать дайвера. В привычном и таком обычном на первый взгляд месте можно найти слишком много всего неожиданного и прекрасного. При выборе конкретных курсов нужно быть уверенным, что организация проверена и деньги не будут упущены или потеряны впустую. Нужно обязательно проверять, кому предстоит доверить самое ценное - жизнь. Стоит следить за безопасностью, не надо бояться задавать странные вопросы или уточнять то, что не было понятно из слов опытных дайверов.

Перед началом занятий нужно как можно больше узнать о организации, уровне подготовки инструкторов, возможно ли в данном месте повысить квалификацию и т.д. Для ощущения полного спокойствия нужно лично пообщаться с инструктором по дайвингу, спросить его о самом процессе. Если клиент не может доверять тренеру, то это может осложнить весь процесс.

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