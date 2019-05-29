Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Спорт
Одиночные виды Командные виды История
Автор Яна Кузнецова

Наилучшее время для занятий спортом

Спорт print

Не только новички, но и профессиональные спортсмены задаются вопросом о том, какие именно часы считаются наилучшими для тренировок. Согласно статистике, наиболее посещаемые дни недели приходятся на понедельник, среду и пятницу, а часы - вечерние, с шести до восьми. Около семидесяти процентов людей отводит это время для занятий спортом. Причины для того ясны: работа занимает большую часть дня, и остаются лишь выходные и вечерние часы для себя. Со временем подобное расписание входит в привычку, люди не собираются его менять. А нужно ли это? Мы попытались разобраться.


Ученые выяснили, как заставить себя заниматься спортом

Проведенные исследования

Чтобы выяснить, какое же время считается наиболее оптимальным для тренировок, ученые придумывают множество способов. О некоторых исследованиях следует рассказать подробнее.

В Вильямсбурге, США, были проведены следующие тесты. Сто атлетически сложенных мужчин принимали участие в ежедневных силовых тренировках, которые проводились четыре раза в день: в восемь, двенадцать, шестнадцать и двадцать часов. Полученные результаты показали, что наилучшая мышечная производительность достигалась ими по вечерам, но при условии совершения быстрых движений. Согласуясь с показателями гормонального состояния, наилучшим считалось то время, когда уровень тестостерона был самым высоким, а уровень кортизола - наиболее низким. Это время приходилось примерно на семь часов вечера.

Другое исследование было направлено на выявление закономерности между типом телосложения человека и самым эффективным временем тренировок для него. Людям с медленным обменом веществ было рекомендовано заниматься в утренние часы, желательно натощак, чтобы организм использовал жировые отложения в качестве источника энергии. Напротив, людям с быстрым обменом веществ было предложено заниматься по вечерам, чтобы в организме присутствовало достаточное количество калорий. Мезоморфам, то есть тем, кто обладает средним метаболизмом, по результатам исследований подходят как утренние, так и вечерние часы.

Тренировки и суточные ритмы

Наше тело живет по своим законам, каждый час в сутках его состояние меняется. Это можно использовать, чтобы проводить занятия спортом с максимальной пользой.

Ранним утром, с пяти до семи, у человека наблюдается самая низкая температура тела, а потому лучшим выбором в качестве тренировки станет йога. Она поможет настроиться на предстоящую работу и позволит мышцам прийти в тонус.

Семь утра - время, когда следует заняться кардионагрузками, ведь именно в это время жировая прослойка сжигается быстрее всего. В середине дня тоже необходим бег на длинные дистанции, который поможет увеличить выносливость. Вместо бега можно также использовать езду на велосипеде.

Вечером же, начиная с пяти, наступает время для силовых тренировок. Их полезно разбавлять плаванием, идеальным временным промежутком для которого является момент между шестью и восемью вечера.

Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Темы спорт
Обсудить
Актуальная аналитика
Акушерство и гинекология
Боли в спине у беременных: как помочь себе
Новости спорта
Наилучшее время для занятий спортом
Здоровье и профилактика
Польза семян льна и льняного масла
Новости Все >
Опасные для окружающей среды свалки будут рекультивировать﻿
Спецпрокурор Роберт Мюллер поставил точку в "российском деле" и ушел в отставку
Восемь башен и 14 прясел стены Донского монастыря восстановят﻿
В Британии мать вывела сына из комы с помощью его любимого дезодоранта
Полиция Баку останавливает болельщиков в футболках с фамилией Мхитаряна
Передвижные дома с панорамным видом построят для военных в Чечне
Жириновский рассказал о "вопиющих" примерах избирательного правосудия в России
Фонд защиты национальных ценностей запустил эстафету помощи Марии Бутиной
"Анжи" отказался от выступлений в ФНЛ
Архитекторы создали дом-мост в Тульской области
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Украины
Украина осложнила положение своих моряков в России - эксперты

Освободить украинских моряков можно было бы в качестве жеста доброй воли, но Украина этому не способствует, полагает эксперт Анатолий Салуцкий.

Украина осложнила положение своих моряков в России - эксперты
На что пойдет Эстония ради транзита через Россию
Прибалтика
На что пойдет Эстония ради транзита через Россию
Происшествия
Ученика московской школы попытались насильно увезти в психбольницу
Общество
Внук вологодского депутата угрожает одноклассникам и бьет учительницу
Общество
Внук вологодского депутата угрожает одноклассникам и бьет учительницу

По словам родителей одноклассников хулигана, подобные выходки стали частным явлением.

Внук вологодского депутата угрожает одноклассникам и бьет учительницу
Украина осложнила положение своих моряков в России - эксперты
Новости Украины
Украина осложнила положение своих моряков в России - эксперты
Общество
ВЦИОМ: 34% россиян хотят, чтобы РФ стала сверхдержавой подобно СССР
Общество
Стерлигов пожелал смерти выпускникам, устроившим БДСМ-флешмоб
Наука и техника
На Урале обнаружили крупнейший за последние 30 лет изумруд

В Свердловской области на месторождении "Мариинский прииск" был обнаружен крупнейший за последние 30 лет изумруд. Его вес составил 1,6 килограмма.

На Урале обнаружили крупнейший за последние 30 лет изумруд
Против напавшего на журналиста хакасского чиновника возбудили уголовное дело
Политика. Новости и аналитика
Против напавшего на журналиста хакасского чиновника возбудили уголовное дело
Новости Украины
Украинский экс-министр посчитал, что ЕС губит экономику Украины
Новости Украины
Зеленский: сделаем Украину базой для покорения мира
Любовь Степушова Вместе с Косовом сербы потеряли свои скрепы Любовь Степушова Игорь Буккер Святые таинства не для всех, или Лица "достойных" прихожан Игорь Буккер Сергей Костин Записки постороннего: деньги на Госдуму найдутся Сергей Костин
Комментарии
Фонд защиты национальных ценностей запустил эстафету помощи Марии Бутиной
Росгвардия призвала россиян не рассказывать о своем отпуске в соцсетях
Фонд защиты национальных ценностей запустил эстафету помощи Марии Бутиной
Возвращение Саакашвили на Украину поссорило политологов в эфире "России 1"
Глава американской разведки обвинил Россию в тайных ядерных испытаниях
Поможет ли Россия Сербии?
Глава американской разведки обвинил Россию в тайных ядерных испытаниях
Вместе с Косовом сербы потеряли свои скрепы
Украина планирует "жесткую блокаду Крыма" силами НАТО - мнение
Украина планирует "жесткую блокаду Крыма" силами НАТО - мнение
Фонд защиты национальных ценностей запустил эстафету помощи Марии Бутиной
Украина планирует "жесткую блокаду Крыма" силами НАТО - мнение
Украина планирует "жесткую блокаду Крыма" силами НАТО - мнение
Депутат Госдумы призвал россиян с невысокими доходами открывать банковские вклады
Украина планирует "жесткую блокаду Крыма" силами НАТО - мнение
Госдума ограничивает инвестиционные возможности россиян, в целях защиты неквалифицированных инвесторов
Зеленский будет идти к миру в Донбассе "мелкими шагами" - украинский эксперт
Украина планирует "жесткую блокаду Крыма" силами НАТО - мнение
США попытаются дестабилизировать Россию - Минобороны
Украина планирует "жесткую блокаду Крыма" силами НАТО - мнение
Спецпредставитель США по Украине: Россия мешает Киеву выполнять Минские соглашения
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ