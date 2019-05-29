Наилучшее время для занятий спортом

Не только новички, но и профессиональные спортсмены задаются вопросом о том, какие именно часы считаются наилучшими для тренировок. Согласно статистике, наиболее посещаемые дни недели приходятся на понедельник, среду и пятницу, а часы - вечерние, с шести до восьми. Около семидесяти процентов людей отводит это время для занятий спортом. Причины для того ясны: работа занимает большую часть дня, и остаются лишь выходные и вечерние часы для себя. Со временем подобное расписание входит в привычку, люди не собираются его менять. А нужно ли это? Мы попытались разобраться.



Ученые выяснили, как заставить себя заниматься спортом

Проведенные исследования

Чтобы выяснить, какое же время считается наиболее оптимальным для тренировок, ученые придумывают множество способов. О некоторых исследованиях следует рассказать подробнее.

В Вильямсбурге, США, были проведены следующие тесты. Сто атлетически сложенных мужчин принимали участие в ежедневных силовых тренировках, которые проводились четыре раза в день: в восемь, двенадцать, шестнадцать и двадцать часов. Полученные результаты показали, что наилучшая мышечная производительность достигалась ими по вечерам, но при условии совершения быстрых движений. Согласуясь с показателями гормонального состояния, наилучшим считалось то время, когда уровень тестостерона был самым высоким, а уровень кортизола - наиболее низким. Это время приходилось примерно на семь часов вечера.

Другое исследование было направлено на выявление закономерности между типом телосложения человека и самым эффективным временем тренировок для него. Людям с медленным обменом веществ было рекомендовано заниматься в утренние часы, желательно натощак, чтобы организм использовал жировые отложения в качестве источника энергии. Напротив, людям с быстрым обменом веществ было предложено заниматься по вечерам, чтобы в организме присутствовало достаточное количество калорий. Мезоморфам, то есть тем, кто обладает средним метаболизмом, по результатам исследований подходят как утренние, так и вечерние часы.

Тренировки и суточные ритмы

Наше тело живет по своим законам, каждый час в сутках его состояние меняется. Это можно использовать, чтобы проводить занятия спортом с максимальной пользой.

Ранним утром, с пяти до семи, у человека наблюдается самая низкая температура тела, а потому лучшим выбором в качестве тренировки станет йога. Она поможет настроиться на предстоящую работу и позволит мышцам прийти в тонус.

Семь утра - время, когда следует заняться кардионагрузками, ведь именно в это время жировая прослойка сжигается быстрее всего. В середине дня тоже необходим бег на длинные дистанции, который поможет увеличить выносливость. Вместо бега можно также использовать езду на велосипеде.

Вечером же, начиная с пяти, наступает время для силовых тренировок. Их полезно разбавлять плаванием, идеальным временным промежутком для которого является момент между шестью и восемью вечера.