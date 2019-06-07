Коктейли для восполнения энергии

Спортивные нагрузки весьма энергозатратные, и не всегда после тренировки можно почувствовать ту бодрость духа, о которой все говорят. Чтобы восполнить запасы энергии, люди часто прибегают к помощи энергетиков, однако едва ли этот способ можно назвать полезным. Предпочтение стоит отдавать сделанным в домашних условиям коктейлям, которые помогут восстановиться после особо утомительной тренировки и подарят пользу организму. В таких коктейлях обычно в избытке содержатся необходимые микроэлементы, которые нужны для регулирования многих процессов. Данная статья посвящена рецептам подобных энергетических напитков.



ЭТО лучше любого дорогого Протеина! Натуральный протеиновый коктейль!

Рецепт первый

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты: один апельсин, стакан молока из кокоса, большая ложка меда и льняных семян, сто семьдесят граммов обезжиренного йогурта и лед. Способ приготовления прост: все компоненты необходимо смешать и взбить с помощью блендера до однородной массы. Каждый из них имеет особый набор витаминов, которые в совокупности обеспечивают организм дополнительным источником силы и выносливости. Также в напитке содержатся жирные кислоты и много клетчатки за счет семян льна. Идеальный баланс белков и углеводов, к тому же коктейль обладает потрясающим вкусом.

Рецепт второй

Для любителей овощей существует специальный овощной коктейль, по вкусу не уступающий фруктовой тарелке. Необходимые продукты: красное яблоко, шпинатовые и салатные листья, половинка свеклы, петрушка и сельдерей. Напиток содержит запредельное количество витаминов группы В и кальция, благодаря которому организм не только насыщается энергией, но и получает ресурсы для укрепления костной системы.

Рецепт третий

Следующий напиток настолько же энергетический, насколько и освежающий. Основным его компонентом является лайм. Примерно четверть стакана лаймового сока смешивают с таким же количеством лимонного, добавляют воды по вкусу, морскую соль и мед. В качестве украшения используют листочки мяты. Отличный вариант для летних тренировок в жаркую погоду.

Рецепт четвертый

Еще один цитрусовый рецепт состоящий из четверти стакана лимонного сока, половины стакана апельсинового, воды, морской соли и меда. Данный вариант подходит тем, для кого предыдущий обладает слишком резким вкусом. В пользе для организма он ничуть не уступает своему соседу.

Рецепт пятый

Следующий рецепт наиболее полезен в летнее время, поскольку в его состав входит клубника, и лучше всего использовать эту ягоду в период ее естественного созревания. Кроме стакана клубники понадобятся: три стакана кокосовой воды, вода, лед, морская соль и две большие ложки меда, либо натурального сахара.