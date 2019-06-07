Спортивные нагрузки весьма энергозатратные, и не всегда после тренировки можно почувствовать ту бодрость духа, о которой все говорят. Чтобы восполнить запасы энергии, люди часто прибегают к помощи энергетиков, однако едва ли этот способ можно назвать полезным. Предпочтение стоит отдавать сделанным в домашних условиям коктейлям, которые помогут восстановиться после особо утомительной тренировки и подарят пользу организму. В таких коктейлях обычно в избытке содержатся необходимые микроэлементы, которые нужны для регулирования многих процессов. Данная статья посвящена рецептам подобных энергетических напитков.
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты: один апельсин, стакан молока из кокоса, большая ложка меда и льняных семян, сто семьдесят граммов обезжиренного йогурта и лед. Способ приготовления прост: все компоненты необходимо смешать и взбить с помощью блендера до однородной массы. Каждый из них имеет особый набор витаминов, которые в совокупности обеспечивают организм дополнительным источником силы и выносливости. Также в напитке содержатся жирные кислоты и много клетчатки за счет семян льна. Идеальный баланс белков и углеводов, к тому же коктейль обладает потрясающим вкусом.
Для любителей овощей существует специальный овощной коктейль, по вкусу не уступающий фруктовой тарелке. Необходимые продукты: красное яблоко, шпинатовые и салатные листья, половинка свеклы, петрушка и сельдерей. Напиток содержит запредельное количество витаминов группы В и кальция, благодаря которому организм не только насыщается энергией, но и получает ресурсы для укрепления костной системы.
Следующий напиток настолько же энергетический, насколько и освежающий. Основным его компонентом является лайм. Примерно четверть стакана лаймового сока смешивают с таким же количеством лимонного, добавляют воды по вкусу, морскую соль и мед. В качестве украшения используют листочки мяты. Отличный вариант для летних тренировок в жаркую погоду.
Еще один цитрусовый рецепт состоящий из четверти стакана лимонного сока, половины стакана апельсинового, воды, морской соли и меда. Данный вариант подходит тем, для кого предыдущий обладает слишком резким вкусом. В пользе для организма он ничуть не уступает своему соседу.
Следующий рецепт наиболее полезен в летнее время, поскольку в его состав входит клубника, и лучше всего использовать эту ягоду в период ее естественного созревания. Кроме стакана клубники понадобятся: три стакана кокосовой воды, вода, лед, морская соль и две большие ложки меда, либо натурального сахара.
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