Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Спорт
Командные виды Одиночные виды История
Автор Яна Кузнецова

Коктейли для восполнения энергии

Спорт print

 Спортивные нагрузки весьма энергозатратные, и не всегда после тренировки можно почувствовать ту бодрость духа, о которой все говорят. Чтобы восполнить запасы энергии, люди часто прибегают к помощи энергетиков, однако едва ли этот способ можно назвать полезным. Предпочтение стоит отдавать сделанным в домашних условиям коктейлям, которые помогут восстановиться после особо утомительной тренировки и подарят пользу организму. В таких коктейлях обычно в избытке содержатся необходимые микроэлементы, которые нужны для регулирования многих процессов. Данная статья посвящена рецептам подобных энергетических напитков.


ЭТО лучше любого дорогого Протеина! Натуральный протеиновый коктейль!

Рецепт первый

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты: один апельсин, стакан молока из кокоса, большая ложка меда и льняных семян, сто семьдесят граммов обезжиренного йогурта и лед. Способ приготовления прост: все компоненты необходимо смешать и взбить с помощью блендера до однородной массы. Каждый из них имеет особый набор витаминов, которые в совокупности обеспечивают организм дополнительным источником силы и выносливости. Также в напитке содержатся жирные кислоты и много клетчатки за счет семян льна. Идеальный баланс белков и углеводов, к тому же коктейль обладает потрясающим вкусом.

Рецепт второй

Для любителей овощей существует специальный овощной коктейль, по вкусу не уступающий фруктовой тарелке. Необходимые продукты: красное яблоко, шпинатовые и салатные листья, половинка свеклы, петрушка и сельдерей. Напиток содержит запредельное количество витаминов группы В и кальция, благодаря которому организм не только насыщается энергией, но и получает ресурсы для укрепления костной системы.

Рецепт третий

Следующий напиток настолько же энергетический, насколько и освежающий. Основным его компонентом является лайм. Примерно четверть стакана лаймового сока смешивают с таким же количеством лимонного, добавляют воды по вкусу, морскую соль и мед. В качестве украшения используют листочки мяты. Отличный вариант для летних тренировок в жаркую погоду.

Рецепт четвертый

Еще один цитрусовый рецепт состоящий из четверти стакана лимонного сока, половины стакана апельсинового, воды, морской соли и меда. Данный вариант подходит тем, для кого предыдущий обладает слишком резким вкусом. В пользе для организма он ничуть не уступает своему соседу.

Рецепт пятый

Следующий рецепт наиболее полезен в летнее время, поскольку в его состав входит клубника, и лучше всего использовать эту ягоду в период ее естественного созревания. Кроме стакана клубники понадобятся: три стакана кокосовой воды, вода, лед, морская соль и две большие ложки меда, либо натурального сахара.

Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Темы спорт занятия энергия коктейль тренировки
Обсудить
Актуальная аналитика
Новости спорта
Коктейли для восполнения энергии
Здоровье и профилактика
Омега-3 помогает бороться с тревогой
Кремль
Путин выступил с "новой мюнхенской речью" на ПМЭФ
Новости Все >
WWF: Франция – лидер региона по загрязнению Средиземного моря пластиком
Наталья Сергунина: "Московская продукция несырьевого сектора поставлялась в 2019 году в 165 стран"
Выборы в Татарстане обойдутся в 306 млн рублей
Сборная Украины впервые в истории вышла в полуфинал молодежного ЧМ
Путин опроверг информацию о вхождении Белоруссии в состав РФ
Губернатор Левченко намерен добиться возвращения прямых выборов мэра Иркутска
"Реал" летом может расстаться с девятью футболистами
Футболист сборной России Газинский перенес операцию на плече
Путин: Зеленскому стоит определиться с тем, чего он хочет добиться
Директора московских школ ответят на вопросы родителей учащихся
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости спорта
Дзюба встал в ворота сборной России

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба примерил вратарские перчатки.

Дзюба встал в ворота сборной России
Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии
Военные новости
Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии
Прибалтика
Экономический кризис заставил Латвию "улыбнуться" России
Религия
Венчание: практические советы
Новости Украины
Зеленский создал "стратегию возвращения Крыма"

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила о подготовленной "стратегии по возвращению Крыма", которую Зеленский презентует в Брюсселе.

Зеленский создал "стратегию возвращения Крыма"
Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии
Военные новости
Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии
Прибалтика
Экономический кризис заставил Латвию "улыбнуться" России
Новости Украины
Украинский эксперт: блокада Донбасса - это преступление Порошенко и Турчинова
Путешествия
Ostrovok: российские гостиницы этим летом подорожали на 28%

Так, например, ночь в трехзвездочной гостинице Алушты обойдется в три раза дороже, чем в турецкой Аланье – 6 тысяч рублей и 2 тысячи рублей соответственно.

Ostrovok: российские гостиницы этим летом подорожали на 28%
Зеленский похвастался дружбой с главой Еврокомиссии
Новости Европы
Зеленский похвастался дружбой с главой Еврокомиссии
Общество
Украинский политолог был удален из студии "России 1" за "неуважение к жителям Донбасса"
Политика. Новости и аналитика
Миронов обратился к Путину с просьбой посмертно наградить спецназовца Никиту Белянкина
Любовь Степушова Памятник освободителям в Риге под угрозой сноса Любовь Степушова Инга Крылова "Чернобыль" как страшилка для псевдопатриотов Инга Крылова Игорь Буккер ФБР проверяло образец волос йети 43 года? Игорь Буккер
Комментарии
Путин выступил с "новой мюнхенской речью" на ПМЭФ
Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии
Путин подписал закон об ограничении ежедневного снятия наличных при помощи анонимных электронных средств платежа
Путин выступил с "новой мюнхенской речью" на ПМЭФ
Банда Навального травит беременную Симоньян после грубых нападок со стороны Соболь
Речь Путина на ПМЭФ-2019: "Северный поток - 2", США, доллар и Huawei
"Народ власть не понял, потому что понял правильно"
Речь Путина на ПМЭФ-2019: "Северный поток - 2", США, доллар и Huawei
Мосгоризбирком отказал инициативной группе в проведении всероссийского референдума
Памятник освободителям в Риге под угрозой сноса
Зеленский пригрозил "жестким ответом" на обстрелы позиций ВСУ в Донбассе
Задержаны еще трое участников драки, в которой погиб спецназовец Никита Белянкин
Речь Путина на ПМЭФ-2019: "Северный поток - 2", США, доллар и Huawei
Орешкин оценил экономику России "на тройку" по 10-балльной шкале
"Чернобыль" как страшилка для псевдопатриотов
"Чернобыль" как страшилка для псевдопатриотов
Речь Путина на ПЭМФ-2019: "Северный поток - 2", США, доллар и Huawei
Украина планирует "жесткую блокаду Крыма" силами НАТО - мнение
Украинский эксперт: блокада Донбасса - это преступление Порошенко и Турчинова
Как в России вернуть власть народа
Зеленский пригрозил "жестким ответом" на обстрелы позиций ВСУ в Донбассе
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ