Главные спортивные пищевые добавки для атлетов

Пищевые добавки полезны тем, что обеспечивают организм необходимыми источниками энергии и строительными материалом для мышц. Особенно это касается тех, кто делает упор на силовые нагрузки и мечтает о развитой мускулатуре. В данной статье мы расскажем о самых основных пищевых добавках, используемых как профессионалами, так и новичками.



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Протеин

Протеин выпускается в форме порошков. Основной его задачей является компенсация белка, которую организм теряет во время тренировки. Необходимо иметь в виду, что, потребляя лишь один белок без добавления в рацион углеводов, мышечную массу набрать не удастся. Протеины можно условно разделить на быстрые и долгие. Быстрый рекомендуют принимать сразу же после тренировки и с утра на голодный желудок. Долгий же следует потреблять во второй половине дня, непосредственно перед сном. Это нужно для того, чтобы у организма не было дефицита белка даже ночью.

Аминокислоты

Аминокислоты содержатся во многих продуктах питания. Однако их выпускают также в форме таблеток и капсулах, что зачастую бывает весьма удобнее и эффективнее. Приблизительная доза применения - около трех таблеток по два раза ежедневно. Аминокислоты могут быть заменой упомянутым выше протеиновым порошкам, поскольку сами по себе они обладают тем же действием, что и быстрый протеин. Людям, у которых наблюдаются какие-то проблемы с пищеварительной системой, лучше принимать аминокислоты вместе с едой. В остальных же случаях рекомендуется потреблять их натощак.

Гейнер

Гейнер - это удобная смесь белков и углеводов, которая способствует быстрому набору мышечной массы и обеспечивает организм энергией перед тренировкой. Обычно ее рекомендуют применять за полчаса до занятий и сразу же после.

Креатин

Креатин выпускается в форме порошков и таблеток. Он является одним из основных источников энергии, необходимый для адекватной мышечной работы. Его можно применять одновременно с гейнером, не более чем два или три грамма в день. Однако после применения необходимо выпивать не менее трех стаканов воды, чтобы предотвратить риск возникновения спазмов.

О чем следует помнить

Никакие пищевые добавки не смогут заменить полноценного здорового сбалансированного питания. Ни в коем случае нельзя злоупотреблять добавками, даже если они сертифицированы и полностью безопасны. Перед тем, как начать применять пищевые добавки, следует проконсультироваться с лечащим врачом и обследоваться на предмет наличия аллергии, ухудшенного обмена веществ, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, почек, печени и сердца.