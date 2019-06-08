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Автор Яна Кузнецова

Продукты, помогающие сжигать жиры и лишние калории

Спорт print

Эффективное, а главное безопасное похудение может быть обеспечено лишь с помощью комплекса физических упражнений и соответствующей диеты. Жиросжигающими продуктами называют те, которые помогают ускорить процессы метаболизма. Их присутствие в диетах для похудения считается обязательным, и в данной статье мы расскажем о тех продуктах питания, которые способствуют улучшению обмена веществ.


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Молочные продукты

Жиросжигающими считаются практически все молочные продукты, кроме самого молока и сыра. Последний имеет много разных сортов, однако все они содержат в себе слишком много жиров, единственным исключением является брынза. А вот йогурты, творог и кефир с минимальным количеством калорий содержат в себе особый протеин, имеющийся только в молочной сыворотке, который помогает ускорить липидный метаболизм. Таким образом, организм берет энергию из запасенных жировых отложений.

Имбирь

Один из продуктов, которые называют «горячими». Их особенность заключается в том, что они улучшают кровообращение, вследствие чего желудок снабжается кровью в разы быстрее и метаболизм повышается. По такому же принципу действует и имбирь. В нем также содержатся особые эфирные масла, улучшающие обменные процессы. Известно, что имбирь помимо жиросжигающих свойств помогает коже сохранять молодость и красоту.

Продукты семейства Крестоцветные

Разновидности капусты, брокколи и прочие представители данного семейства - все они отлично справляются с ролью жиросжигателей. Так, капуста выступает в роли очистителя организма, брокколи и цветная капусты - источников витаминов. Несомненный плюс: капуста является продуктом с очень низким содержанием калорий, а потому ее потребление практически ничем не ограничено.

Огурцы

Данный продукт - сезонный, а потому реальную пользу он приносит лишь в момент, когда взрастают его урожаи. Огурцы обычно употребляют в пищу в том состоянии, когда их мякоть является твердой и хрустящей. От кожицы лучше всего не избавляться, так как она содержит наибольшее количество витаминов.

Пряности

Различные пряности и специи активно используются в борьбе с лишними килограммами. К ним относятся: корица, миндаль, хрен, горчица, гвоздика. Их применяют в качестве добавок в основные блюда, а также напитки.

Цитрусовые

Грейпфрут и апельсин - оба они относятся к диетическим, низкокалорийным продуктам, которые помогают активнее расщеплять жиры. Однако следует быть осторожными: во фруктах содержится пусть и натуральный, но все же сахар. Кроме того, цитрусовые часто являются причиной возникновения аллергической реакции.

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