Йога для новичков: семь полезных советов

Йога - один из самых распространенных видов фитнес-спорта. Однако поначалу занятия могут показаться странными и весьма непонятными, особенно если вас окружают люди, посвятившие данному делу некоторую продолжительную часть своей жизни. Их способности и тренеров в том числе могут показаться нечеловеческими и невыполнимыми. Из-за этого многие теряют свой позитивный настрой и начинают чувствовать себя неуверенно. В данной статье мы собрали советы, которые помогут новичкам ощущать себя более комфортно на первых занятиях.



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Совет первый

Йога хоть и является достаточно спокойным занятием, но не лишена динамики. Скручивания, потягивания, быстрая и точная смена поз - все это в ней присутствует. И чтобы ощущать себя в комфортных отношениях с собственным телом, лучше посещать занятия не на полный желудок. Если занятия проводятся не в утренние часы, то прием пищи должен состояться не менее чем за час до тренировки. В него следует включить легкий перекус в виде йогурта, либо банана.

Совет второй

Лучшей стратегией для новичков будет приехать на занятия в первый раз заранее. Тогда можно будет попросить тренера обратить внимание на свое положение и попросить дополнительной помощи. В целом приезд заранее поможет настроиться на нужный лад и успокоиться.

Совет третий

Для йоги важно специальное оборудование. В зависимости от центра инвентарь либо необходимо брать свой, либо его предоставляют на занятии. В инвентарь для йоги входят коврик, ремни и блоки. Последние нужны, чтобы фиксировать свое положение в какой-либо позе и чувствовать при этом комфорт.

Совет четвертый

Некоторые занятия йогой включают в себя пения мантр. Они нужны, чтобы глубже погрузиться в процесс, и их не стоит бояться. Некоторые относятся к подобным песнопениям с предубеждениями. Другие же, наоборот, стесняются петь вместе с остальными. И в том и в другом случае подпевать необязательно, достаточно расслабиться и правильно дышать.

Совет пятый

Очень важным моментом в йоге является дыхание. Оно должно быть размеренным и глубоким. Если к концу занятия дыхание стало намного более ровным и спокойным, чем было в начале, вы на правильном пути.

Совет шестой

Разумеется, новичкам не надо зацикливаться на собственных ошибках. Что-то может не получаться с первого раза, но это не повод расстраиваться. Спустя несколько месяцев регулярных занятий каждый человек способен войти в ритм и почувствовать себя свободно.

Совет седьмой

Наконец, следует доверять человеку, который зовет себя инструктором. Это касается, прежде всего, выполнения упражнений. Даже если сперва получается не с такой скоростью и гибкостью, как у тренера, то к этому необходимо стремиться, ведь все сделано не просто так.