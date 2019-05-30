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Автор Яна Кузнецова

Жиросжигающие смузи: виды и рецепты

Спорт print

Прежде всего следует понимать, что не существует в природе продуктов, которые действительно сжигали бы жиры. Процесс похудения должен состоять из комплекса физических нагрузок, определенной диеты и внутренней самодисциплины. Однако некоторые продукты, которые окрестили жиросжигающими, способствуют улучшению и ускорению процессов метаболизма. Иными словами, они помогают организму вырабатывать вещества, запускающие липидный обмен, и превращать жир в источник энергии.


3 рецепта Самых Легких Смузи! Вкусно и очень быстро!

Какие продукты считаются жиросжигающими?

К ним относятся цитрусовые, например, апельсин и грейпфрут, многие специи, ананасы, а также злаки, в которых находится много клетчатки. Растения семейства Капустные тоже входят в данную категорию продуктов. Чтобы смузи получались более густыми и питательными, в них следует добавлять бананы или яблоки, а еще разную зелень в качестве дополнительного источника витаминов. Обычно смузи потребляют как полноценный прием пищи, поскольку они выходят весьма питательными. Важно понимать, что смузи, приготовленные самостоятельно из купленных продуктов, резко отличаются от магазинных. Чтобы улучшить вкусовые качества, производители часто используют для их приготовления огромное количество сахара, поэтому данные напитки превращаются в нечто совершенно неполезное.

Вкусные и полезные рецепты смузи

В любом рецепте все, что необходимо сделать, - это смешать ингредиенты в блендере. Мы расскажем о некоторых самых популярных рецептах, несущих огромную пользу для здоровья.

Сперва речь пойдет о смузи, которые можно использовать вместо завтрака. Лучшего начала дня не придумать. Для приготовления понадобятся: половинка банана и зеленого яблока, чайная ложка водорослей, столовая ложка отрубей, а также мята, шпинат, базилик и кинза, которые придадут смузи дополнительных вкусовых нот. Другим вариантом «витаминного завтрака» может стать смузи из одной с половиной чашки соевого молока, половины чашки любых ягод, смешанных с двумя столовыми ложками овсянки, соком лимона, льняными семечками, маком, ванилином и капелькой меда. Этому смузи стоит дать настояться, поэтому лучше всего готовить его с вечера.

Одним из жиросжигающих продуктов считается имбирь, поэтому смузи с его участием существует весьма много. Один из рецептов: шпинат смешать с чайной ложкой имбирного корня, двумя яблоками, двумя маленькими ложками меда и водой. Вода здесь нужна, чтобы получить ту консистенцию, которая нравится вам, поэтому ее точной дозировки не существует.

Отличным вариантом станет смузи, выводящий из организма токсины. Главные его компоненты: зеленый чай, малина, ежевика, кокосовое молоко, льняные семена и мед. Все ингредиенты берутся в размерности половины чашки, семена - две чайный ложки.

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