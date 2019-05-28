История появления большого тенниса

Большой теннис популярен во всем мире. Его высоко ценят в таких странах как Германия, Соединенные Штаты Америки и Франция. Зарождение, развитие и распространение этого спорта вызывает много споров, и до сих пор не выяснено окончательно, откуда взяли начало истоки рассматриваемой игры. В данной статье мы попытались разобраться в истории возникновения одного из самых популярных видов спорта.



Мария Шарапова заняла третье место в истории тенниса по заработанным призовым / Новости от 07.11.2018 10:11

Колыбель распространенной спортивной игры

У историков есть основание предполагать, что теннис зародился еще на берегах Нила. Звучит неправдоподобно, но существует мнение, что слово "ракетка" якобы произошло от созвучного слова "rakhat", которое дословно переводится как "длань". Однако более признанная версия гласит, что теннис был игрой французских монахов еще в начале одиннадцатого века.

Начало развития тенниса в том виде, в каком мы привыкли его лицезреть, было положено в тысяча восемьсот семьдесят втором году. В этот момент был организован первый клуб, посвященный большому теннису. Автором правил тенниса считается англичанин Вальтер Клоптон Уингфилд. Он разработал их в следующем, тысяча восемьсот семьдесят третьем году, а затем запатентовал игру.

Развитие большого тенниса

Вскоре большой теннис начал пользоваться особой популярностью. Его также называли королевским теннисом, поскольку игра имела огромный успех среди особ королевских кровей во Франции. Из французского лексикона образовались многие знакомые нам термины, такие как, собственно, "теннис".

Мячик для игры поначалу делался из шерсти овец, а внутри был заполнен опилками вперемешку с песком. Позже новый материал позволил мячу быть более прыгучим, поэтому в теннис начали играть на лужайке.

Большой теннис завоевывал и другие страны. Так, в Соединенных Штатах первый матч проводился в тысяча восемьсот семьдесят четвертом году, а местом его действия стали бейсбольные площадки. А уже в тысяча девятисотом году был проведен первый международный турнир, благодаря которому интерес общественности к теннису еще больше возрос. Турниры по большому теннису с успехом могли поспорить за право считаться популярнейшим мероприятием с Олимпийскими играми.

Становление и развитие большого тенниса в России

Россию не миновала всеобщая теннисная лихорадка, и уже в конце девятнадцатого века в стране были обустроены первые клубы и корты. Известно, что теннис был любимой игрой царя Николая II. Другим любителем тенниса был Л. Н. Толстой, который организовал первый кружок любителей тенниса в России.

Большой теннис насчитывает огромное количество российских чемпионов, много дат связано с победами наших спортсменов и сборных. Большой теннис сейчас считается любимейшим видом спорта во многих странах, включая Россию.