Спорт и диабет

Иногда заниматься совершенствованием собственного тела становится весьма проблематично, если этого не позволяет здоровье. К болезням, при которых успешная спортивная карьера или же обычный активный образ жизни затрудняются, относится диабет. Диабет бывает трех типов - первый, второй и гестационный типы. Разница между ними заключается в том, что организм больных диабетом первого типа не способен вырабатывать инсулин, в то время как в организме больных диабетом второго типа инсулина вырабатывается очень мало. В данной статье мы расскажем о том, как влияет диабет первого типа на спортивную жизнь человека, а также о правильном спортивном питании при диабете первого типа.



Найден способ лечить диабет без инсулина / Новости от 25.10.2018 11:59

Влияние диабета первого типа на обменные процессы и питание

Инсулин напрямую влияет на использование глюкозы, поступающей в организм, как источника энергии. Однако из-за того, что у людей с первым типом диабета инсулин не вырабатывается совсем, их организм не использует глюкозу по назначению, вследствие чего метаболизм углеводов значительно снижается. По этой причине людям, страдающим подобным заболеванием, необходимы регулярные инъекции инсулина.

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Питание при диабете несколько меняется, однако в целом почти не отличается от питания остальных людей. Оно тоже должно быть сбалансированным, с обилием фруктов, овощей, злаковых продуктов и с умеренным количеством мяса, птицы, рыбы, яиц и молочных продуктов. Пища, которую диабетикам необходимо избегать, - та, что содержит в себе очень большой процент жиров, рафинированного сахара, а также спиртное.

Как влияет диабет на спортивное питание и спортивные тренировки?

Во время физических нагрузок количество инсулина, вырабатываемого в организме, несколько сокращается. Его участие в усвоении глюкозы из крови не играет такой большой роли. По этой причине людям с диабетом первого типа необходимо корректировать дозу инсулина в инъекциях с учетом их спортивных тренировок. Для каждого конкретного человека этот процесс сугубо индивидуальный и зависит от многих факторов, как например: интенсивность и количество нагрузок, тип и доза инсулина, который вводится перед тренировкой, место инъекции, часы приемов пищи и так далее. Что касается спортивного питания, то и здесь подход индивидуальный. Общие принципы сводятся к следующему.

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Перед тренировкой, как и всем здоровым людям, диабетикам необходима доза углеводов примерно за три часа до ее начала, чтобы организму было откуда черпать энергию. Уровень глюкозы до начала тренировки у них должен быть на определенном уровне - около 7 ммоль/л. После же тренировки необходимо восстанавливать те запасы энергии и жидкости, которые были потрачены во время тренировки.