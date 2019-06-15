Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Спорт
Командные виды Одиночные виды История
Автор Яна Кузнецова

Спорт и диабет

Спорт print

Иногда заниматься совершенствованием собственного тела становится весьма проблематично, если этого не позволяет здоровье. К болезням, при которых успешная спортивная карьера или же обычный активный образ жизни затрудняются, относится диабет. Диабет бывает трех типов - первый, второй и гестационный типы. Разница между ними заключается в том, что организм больных диабетом первого типа не способен вырабатывать инсулин, в то время как в организме больных диабетом второго типа инсулина вырабатывается очень мало. В данной статье мы расскажем о том, как влияет диабет первого типа на спортивную жизнь человека, а также о правильном спортивном питании при диабете первого типа.


Найден способ лечить диабет без инсулина / Новости от 25.10.2018 11:59

Влияние диабета первого типа на обменные процессы и питание

Инсулин напрямую влияет на использование глюкозы, поступающей в организм, как источника энергии. Однако из-за того, что у людей с первым типом диабета инсулин не вырабатывается совсем, их организм не использует глюкозу по назначению, вследствие чего метаболизм углеводов значительно снижается. По этой причине людям, страдающим подобным заболеванием, необходимы регулярные инъекции инсулина.

Читайте также: Как улучшить спортивные результаты с помощью питания

Питание при диабете несколько меняется, однако в целом почти не отличается от питания остальных людей. Оно тоже должно быть сбалансированным, с обилием фруктов, овощей, злаковых продуктов и с умеренным количеством мяса, птицы, рыбы, яиц и молочных продуктов. Пища, которую диабетикам необходимо избегать, - та, что содержит в себе очень большой процент жиров, рафинированного сахара, а также спиртное.

Как влияет диабет на спортивное питание и спортивные тренировки?

Во время физических нагрузок количество инсулина, вырабатываемого в организме, несколько сокращается. Его участие в усвоении глюкозы из крови не играет такой большой роли. По этой причине людям с диабетом первого типа необходимо корректировать дозу инсулина в инъекциях с учетом их спортивных тренировок. Для каждого конкретного человека этот процесс сугубо индивидуальный и зависит от многих факторов, как например: интенсивность и количество нагрузок, тип и доза инсулина, который вводится перед тренировкой, место инъекции, часы приемов пищи и так далее. Что касается спортивного питания, то и здесь подход индивидуальный. Общие принципы сводятся к следующему.

Читайте также: Продукты, помогающие сжигать жиры и лишние калории

Перед тренировкой, как и всем здоровым людям, диабетикам необходима доза углеводов примерно за три часа до ее начала, чтобы организму было откуда черпать энергию. Уровень глюкозы до начала тренировки у них должен быть на определенном уровне - около 7 ммоль/л. После же тренировки необходимо восстанавливать те запасы энергии и жидкости, которые были потрачены во время тренировки.

Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Темы спорт диабет
Обсудить
Актуальная аналитика
Новости спорта
Спорт и диабет
Здоровье и профилактика
Ученые пришли к выводу, что употребление жареной пищи приводит к росту смертности
Недвижимость
Почему квартиры могут продавать по цене ниже рыночной
Новости Все >
На Украине ликвидировали незаконные подключения к нефтепроводу "Дружба"
Трамп спрогнозировал беспрецедентный обвал рынка в случае своего проигрыша на выборах в 2020 году
СМИ: Си Цзиньпин анонсировал создание "азиатского НАТО"
У православного храма в Швеции взорвалась бомба
Зеленский собрался привлекать иностранных инвесторов для восстановления Донбасса
Япония и ОАЭ не согласились с США по обвинению Ирана в атаке на нефтяные танкеры
СМИ сообщили о восьми погибших полицейских от взрыва в Кении
Ученые научили нейросеть определять отредактированные фото и показывать оригинал
Певица Вика Цыганова может стать депутатом ГД
Банк России может создать собственную криптовалюту - Набиуллина
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Полезно знать
Драмы науки: Смерть академика Легасова

Когда произошла чернобыльская трагедия, конечно же, начали искать виноватых. Многие, испугавшись, стали перекладывать ответственность на другого, а вот академик Легасов принял огонь на себя, хотя он не был виновен в случившемся. И это стоило ему жизни. Рассказом об этом отважном и благородном ученом "Правда.Ру" завершает цикл "Драмы науки".

Драмы науки: Смерть академика Легасова
Страшное горе: как молиться за самоубийц?
Православие
Страшное горе: как молиться за самоубийц?
Бывший СССР
Наши партнеры по ЕАЭС пока только "трижды снимают сливки" с России - мнение
Общество
Следователи обнародуют новую информацию о крушении MH17 в Донбассе 19 июня
Происшествия
"Проблема Чемодановки" расходится по России

"Чемодановка - вокзал - Москва", - кричали, наверное, сегодня на всепоселенском сходе, на который с испугу приехал аж целый губернатор Иван Белозерцев, полковник и целый член президиума Госсовета России

"Проблема Чемодановки" расходится по России
Новая "горячая точка" возникла на границе Чечни и Дагестана
Политика. Новости и аналитика
Новая "горячая точка" возникла на границе Чечни и Дагестана
Происшествия
Полиция задержала более 200 участников несанкционированной акции в центре Москвы
Новости Украины
Киев предложил поставлять российский газ на Украину через частную компанию
Политика. Новости и аналитика
Депутат Госдумы предложил приравнять "оборотней" к шпионам

Депутат Госдумы Олег Нилов предложил приравнять преступления, совершаемые людьми в погонах с использованием своего служебного положения, к госизмене.

Депутат Госдумы предложил приравнять "оборотней" к шпионам
В Белоруссии будут сажать за реабилитацию нацизма
Новости Белоруссии
В Белоруссии будут сажать за реабилитацию нацизма
Политика. Новости и аналитика
Минюст готовит законопроект об изъятии у чиновников не только имущества, но и средств со счетов
Новости Европы
Мигрант в Германии ударил прохожего со словами "за Афганистан"
Рустем Сафронов "Ястреб" Болтон натравливает Трампа на Иран Рустем Сафронов Игорь Буккер Криптовалюту изобрели древние жители Микронезии Игорь Буккер Ирада Нургалиева Косово: три пути к праву на существование Ирада Нургалиева
Комментарии
"Проблема Чемодановки" расходится по России
"Проблема Чемодановки" расходится по России
Следователи обнародуют новую информацию о крушении MH17 в Донбассе 19 июня
Драмы науки: Смерть академика Легасова
"Проблема Чемодановки" расходится по России
Россию могут вернуть в ПАСЕ на этой неделе
Певица Вика Цыганова может стать депутатом ГД
Шойгу обвинил сотрудников военкоматов в "бездушии" и "формализме"
Шойгу обвинил сотрудников военкоматов в "бездушии" и "формализме"
"Проблема Чемодановки" расходится по России
"Проблема Чемодановки" расходится по России
Певица Вика Цыганова может стать депутатом ГД
"Проблема Чемодановки" расходится по России
Финляндия будет переманивать у России людей рабочих специальностей
Певица Вика Цыганова может стать депутатом ГД
"Проблема Чемодановки" расходится по России
"Проблема Чемодановки" расходится по России
Спикер Госдумы одобрил предложение изымать у чиновников неподтвержденные доходы
СМИ: Си Цзиньпин анонсировал создание "азиатского НАТО"
Следователи обнародуют новую информацию о крушении MH17 в Донбассе 19 июня
Следователи обнародуют новую информацию о крушении MH17 в Донбассе 19 июня
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ