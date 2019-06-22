Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Спорт
Командные виды Одиночные виды История
Автор Александра Балан-Сенчук

Протеиновый порошок: польза или вред

Спорт print

 Помимо сбалансированной диеты, многие люди предпочитают включать в свой ежедневный рацион различные добавки. Протеиновый порошок является одной из самых популярных добавок среди тех, кто желает добиться снижения веса и роста мышц.


Стоит ли пить протеин в порошке. Какие белковые коктейли лучше?

Какую роль играет белок в организме?

Белки - это вещества, которые содержат азот и состоят из аминокислот. Они являются неотъемлемой частью всех структур тела, включая кости, мышцы и другие мягкие ткани. Они также важны для всех функций организма, которые включают синтез и активность нескольких белков, таких как гормоны, ферменты и гемоглобин. Белки принимают участие в различных анаболических процессах в организме, и поэтому многие спортсмены или те, кто регулярно тренируется, считают, что тренировка с более высокой интенсивностью требует потребления большего количества белка.

Что такое протеиновый порошок?

Существует три основных типа протеинового порошка на основе сывороточного, соевого и казеинового белков, при этом большинство предпочитает сывороточный белок, поскольку он является полноценным и водорастворимым видом. При выборе протеинового порошка необходимо учитывать множество факторов и их возможные последствия. Важно убедиться, что протеиновый порошок подходит для потребностей человека.

Как протеиновый порошок влияет на рост мышц?

Сывороточный белок содержит высокую концентрацию аминокислот с разветвленной цепью, которые необходимы для поддержания здоровых тканей. Исследования показывают, что потребление сывороточного белка стимулирует рост мышц на 68% эффективнее, чем прием казеина.

Может ли протеиновый порошок помочь похудеть?

Ни для кого не секрет, что белок насыщает гораздо больше, чем углеводы. При изучении влияния сыворотки и соевого белка на подавление аппетита становится ясно, что у тех, кто потреблял сыворотку, аппетит был гораздо меньше. Кроме того, образование казеинового сгустка продлевает время прохождения через кишечник, что также может снизить аппетит и, следовательно, потребление пищи.

Как протеиновый порошок влияет на прыщи?

Исследования обнаружили связь между использованием протеинового порошка и появлением прыщей - распространенного состояния кожи среди спортсменов. Исследования, посвященные влиянию протеинового порошка на прыщи у спортсменов, пришли к выводу, что его регулярное употребление было связано с обострением прыщей. Сыворотка получена из коровьего молока, а молоко, как известно, является одним из наиболее изученных триггеров прыщей. Потребление молочных продуктов может привести к более высокому синтезу кожного сала, что повлияет на блокировку волосяных фолликулов, вызывая вспышки прыщей. В связи с этим пациентам с прыщами рекомендуется использовать протеиновый порошок, в котором нет молочного белка. Есть много других факторов, которые следует учитывать при выборе протеинового порошка, от диетических требований до воздействия на состояние кожи и уже существующие медицинские проблемы.

Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Темы диета спорт протеин похудение
Обсудить
Актуальная аналитика
Новости спорта
Протеиновый порошок: польза или вред
Недвижимость
Выдающиеся архитекторы Средневековья
Кошки
Самые застенчивые кошки - русские голубые
Новости Все >
Военные США провели кибератаку на шпионскую группу Ирана - Yahoo News
Ростуризм: в Грузии отдыхают полторы тысячи российских туристов
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
TNS: русский язык в украинской Сети популярнее мовы
ВЦИОМ констатирует политический застой в России? Мнение
Минобороны Эстонии: военное присутствие США и НАТО в Прибалтике необходимо увеличить
Барбашев привезет Кубок Стэнли в Москву
Вышла в свет книга "Слово как оружие" - сборник лучших работ покойного украинского писателя и журналиста Олеся Бузины
Глава Дагестана идет на поправку
Братья Березуцкие останутся в "Витессе" в качестве помощников Слуцкого
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Грузии
Беспорядки в Грузии: что происходит и при чем здесь Россия

Грузинская оппозиция штурмовала парламент в Тбилиси, полиция применила газ и пули. Грузины возмущены выступлением депутата страны, унизившей Грузию в 2008 году.

Беспорядки в Грузии: что происходит и при чем здесь Россия
Норкин: такого Путина, как на прямой линии, я еще не видел
Общество
Норкин: такого Путина, как на прямой линии, я еще не видел
Кремль
Прямая линия Путина: россияне устали покорно терпеть власть
Власть
Страна и президент живут в разных реальностях - эксперт
Кремль
Прямая линия Путина: россияне устали покорно терпеть власть

Путин выходит на прямую линию с россиянами, которые хотят и готовы выслушать горькую правду и перестали быть покорными власти и терпеливыми...

Прямая линия Путина: россияне устали покорно терпеть власть
Страна и президент живут в разных реальностях - эксперт
Власть
Страна и президент живут в разных реальностях - эксперт
Мир. Новости мира
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
Общество
Норкин: такого Путина, как на прямой линии, я еще не видел
Политика. Новости и аналитика
Жириновский демонстративно покинул заседание Госдумы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы из-за отказа депутатов принять закон, выдвинутый его однопартийцами.

Жириновский демонстративно покинул заседание Госдумы
Число обращений к Путину говорит о плохой работе органов власти на местах - депутат Госдумы
Власть
Число обращений к Путину говорит о плохой работе органов власти на местах - депутат Госдумы
Власть
Тюменский губернатор пообещал решить проблему с водопроводом, на которую жители пожаловались Путину
Политика. Новости и аналитика
Зюганов: Грудинина можно и нужно назначить премьер-министром
Рустем Сафронов В Калифорнии кризис бездомности Рустем Сафронов Игорь Буккер Криптовалюту изобрели древние жители Микронезии Игорь Буккер Ирада Нургалиева Косово: три пути к праву на существование Ирада Нургалиева
Комментарии
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
Минобороны Эстонии: военное присутствие США и НАТО в Прибалтике необходимо увеличить
Беспорядки в Грузии: что происходит и при чем здесь Россия
TNS: русский язык в украинской Сети популярнее мовы
Украина планирует "жесткую блокаду Крыма" силами НАТО - мнение
TNS: русский язык в украинской Сети популярнее мовы
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
Минобороны Эстонии: военное присутствие США и НАТО в Прибалтике необходимо увеличить
Путину доверяют 72% россиян - ВЦИОМ
TNS: русский язык в украинской Сети популярнее мовы
Норкин: такого Путина, как на прямой линии, я еще не видел
Евросоюз может не признать российские паспорта, выданные жителям Донбасса
Писательница Толстая предложила построить "где-то в Сибири" копию Петербурга для китайцев
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
Минобороны Эстонии: военное присутствие США и НАТО в Прибалтике необходимо увеличить
Норкин: такого Путина, как на прямой линии, я еще не видел
ВЦИОМ констатирует политический застой в России? Мнение
Вадим Горшенин: основной момент в ситуации с беспорядками Грузии - реакция МИД РФ
ВЦИОМ констатирует политический застой в России? Мнение
Константин Затулин: нашей делегации не стоило ехать в Грузию
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ