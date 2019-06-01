Движение - это жизнь

Ученые доказали, что никакой диетой нельзя заменить физические нагрузки. Каждый, наверное, понимает, что отсутствие двигательной активности может привести к появлению лишнего веса, ожирения, сердечных заболеваний, остеопороза и других болезней. Движение стимулирует дыхательную и кровеносную системы, помогает поддерживать в норме давление, а также сохранить гибкость мышц и суставов. С помощью исследований было доказано, что физическая активность помогает повысить уровень хорошего холестерина и понизить уровень плохого. Также понижается количество инсулина в крови, а усвояемость глюкозы увеличивается.



Ученые выяснили, какой спорт продлевает жизнь

Многие верят, что только избыточное употребление вредной пищи может вызвать появление лишнего веса. Оказывается, малая физическая активность тоже имеет веское значение. Снижение активности у людей считается одной из основных причин появления различных заболеваний и патологий. Исследования показали, что почти 70 % людей всех возрастов не желают проводить свободное время активно.

Современный человек тратит огромное количество времени в день, сидя за компьютером или у телевизора. Двигаться приходится все реже и реже. Эскалаторы, лифты, машины мобильные телефоны, гаджеты для дома и многое другое слишком расслабляют людей и сводят на нет двигательную активность, без которой раньше было не обойтись. Ситуаций, которые бы заставляли работать мышцы, становится слишком мало. Поэтому, если вас волнует здоровье, уделяйте хотя бы 30 минут в день на легкую тренировку.

Также доказано, что занятия спортом благоприятно влияют на интеллектуальные способности. Ученые объясняют это тем, что физическая активность побуждает нервные клетки создавать густую сеть соединений. Благодаря этому процессу мозг начинает работать с большей эффективностью.

Еще один неоспоримый плюс двигательной активности - борьба со стрессом. Упражнения и тренировки помогают улучшить психологическое и эмоциональное состояние человека, а также снять нервное напряжение. Во время движения выделяются гормоны, которые отвечают в нашем организме за счастье. Этим можно объяснить то, что физические тренировки прекрасно помогают бороться со стрессовыми ситуациями и нервным напряжением.

Инвестируйте в собственное здоровье, занимаясь спортом. Помните, что даже недолгая регулярная активность дает положительный результат, снижая риск заболеваний.

Не забывайте о детях, показывайте на своем примере всю полезность спортивных занятий. Устраивайте вместе с ними подвижные игры, заинтересовывайте их различными спортивными секциями. Соблюдая все рекомендации, вы проживете долгую, здоровую, активную и счастливую жизнь.