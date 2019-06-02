Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Спорт
Одиночные виды Командные виды История
Автор Марина Расторгуева

Коктейль из протеинов для похудения

Спорт print

Совсем недавно протеиновые коктейли считались предназначенными только для мускулистых мужчин, наращивающих мышечную массу. На сегодняшний день ,подобный коктейль считается эффективным средством в борьбе с лишним весом. Но как это действует? Давайте разбираться.


ЭТО лучше любого дорогого Протеина! Натуральный протеиновый коктейль!

Протеиновым коктейлем можно назвать продукт, в котором сбалансированно сочетаются растительным и животные белки. Такое сочетание является идеальным для строительства мышечных клеток. При усердных тренировках калории калории превращаются не в жир, а в мышечную массу.  Если физической нагрузки не будет, то и на рост мышечной массы рассчитывать не стоит.

Но как протеиновый коктейль поможет вам похудеть? Продукт является низкокалорийным, особенно если он разведен водой. В составе коктейля почти отсутствуют углеводы и жиры. Основное составляющее - белок. Так как белки быстро и надолго насыщают, напиток будет способен заменить вам один полноценный прием пищи.

Готовить такой коктейль очень просто. Вам понадобится только миксер и пару минут свободного времени. Напиток получится диетическим и вкусным. При регулярном употреблении вы заметите, как ваш силуэт приобретает стройные и изящные черты.

Еще одно преимущество протеиновых коктейлей - они  приятные на вкус. Можно без труда выбрать вариант, который подойдет именно вам. Шоколад, ваниль, клубника, персик, банан и множество других вкусов не дадут вам разочароваться в напитке.

Выбирайте качественного и проверенного производителя, чтобы добиться хорошего результата. Единственный нюанс - цена за качественные продукты достаточно высокая.

Чтобы коктейль полностью исполнил все возложенные на него функции, необходимо знать правила его употребления.

Во-первых, не нужно разводить смесь горячей водой. При высокой температуре белок станет усваиваться гораздо хуже.

Говоря о пропорциях, стоит отметить, что оптимальное соотношение воды и порошка - 30 г на 300 мл воды или молока.  Полученный коктейль рекомендуется сразу употребить. Только не делайте этого во время приема пищи. Как правило, спортсмены пьют коктейли после тренировки и в перерывах между едой.

Ни в коем случае не нужно заменять все приемы пищи протеиновыми коктейлями. Низкокалорийный напиток притупит чувство голода, но не даст вам всех полезных веществ. Соблюдайте умеренность, употребляя в сутки пару порций напитка. При этом придерживайтесь правильного питания. Исключите  из рациона жирное, мучное и прочую вредную еду. Также не забывайте заниматься спортом. Соблюдая все правила, вы сможете добиться идеальной фигуры  и улучшить свое здоровье.

Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Темы диета спорт протеин похудение спортивный коктейль
Обсудить
Актуальная аналитика
Новости спорта
Коктейль из протеинов для похудения
Здоровье и профилактика
Чем может помочь сушеная гвоздика?
Здоровье и профилактика
Синдром Ушера. Симптомы, типы, лечение
Новости Все >
В Минск прибыл новый посол РФ в Белоруссии
Власти Финляндии запретили в стране волкособов и шиповник
Три недели ежегодного отпуска повышают вероятность дожить до преклонных лет - ученые
Алжир перенес выборы на пост президента из-за отсутствия кандидатов
Украинские националисты снесли бюст маршала Жукова в Харькове
Госсекретарь США заявил о готовности Вашингтона приступить к диалогу с Ираном
Платформа ОФД: этой весной россияне чаще обычного покупают электронику и спортивные товары
Жители Дзержинска вышли на массовый субботник
Лавров обсудит с главой МИД Колумбии ситуацию в Венесуэле
Хоккейный клуб из ECHL отказался возвращать главный трофей турнира
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
Румыния и Польша нажмут "красную кнопку" ядерной войны

США и Россия выходят из договоров по контролю за гонкой вооружений. Это тревожная ситуация, особенно когда в Европе есть такие страны, как Румыния и Польша.

Румыния и Польша нажмут "красную кнопку" ядерной войны
Лавров: Россия не будет игнорировать объявление ее врагом США
Мир. Новости мира
Лавров: Россия не будет игнорировать объявление ее врагом США
Общество
Новая пенсионная реформа: россиян обяжут отдавать еще 6% дохода
Новости Украины
Савченко: армейские склады взрывали по личному приказу Порошенко
Военные новости
Румыния и Польша нажмут "красную кнопку" ядерной войны

США и Россия выходят из договоров по контролю за гонкой вооружений. Это тревожная ситуация, особенно когда в Европе есть такие страны, как Румыния и Польша.

Румыния и Польша нажмут "красную кнопку" ядерной войны
Новая пенсионная реформа: россиян обяжут отдавать еще 6% дохода
Общество
Новая пенсионная реформа: россиян обяжут отдавать еще 6% дохода
Новости Украины
Пушков рассказал о точке невозврата в украинской политике
Общество
ФОМ: в России повышается уровень социального пессимизма
Общество
Сердюков получил пост вице-президента Союза машиностроителей России

В середине мая Сердюков также был избран председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации.

Сердюков получил пост вице-президента Союза машиностроителей России
Пять человек погибли на Украине в результате падения вертолета Ми-8
Происшествия
Пять человек погибли на Украине в результате падения вертолета Ми-8
Религия
Православная церковь Украины может стать причиной низложения Вселенского патриарха
Общество
ФОМ: в России повышается уровень социального пессимизма
Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 10 Владимир Губарев Любовь Степушова Румыния и Польша нажмут "красную кнопку" ядерной войны Любовь Степушова Игорь Буккер Святые таинства не для всех, или Лица "достойных" прихожан Игорь Буккер
Комментарии
Украинские националисты снесли бюст маршала Жукова в Харькове
Румыния и Польша нажмут "красную кнопку" ядерной войны
Госсекретарь США заявил о готовности Вашингтона приступить к диалогу с Ираном
Вместе с Косовом сербы потеряли свои скрепы
Святые таинства не для всех, или Лица "достойных" прихожан
Украинские националисты снесли бюст маршала Жукова в Харькове
"Левада-центр" подтвердил данные ВЦИОМ о рейтинге Путина
Источник: участие России на Олимпиаде-2020 под вопросом
Савченко: армейские склады взрывали по личному приказу Порошенко
В случае отмены закона об украинском языке на Украине произойдет госпереворот - вице-спикер Украины
Пушков рассказал о точке невозврата в украинской политике
Китай при необходимости будет "бороться до победного конца" в торговой войне с США
В чем заключается план Коломойского по дефолту Украины - эксперт
Пушков рассказал о точке невозврата в украинской политике
Пушков рассказал о точке невозврата в украинской политике
Пушков рассказал о точке невозврата в украинской политике
Пушков рассказал о точке невозврата в украинской политике
Пушков рассказал о точке невозврата в украинской политике
Госсекретарь США заявил о готовности Вашингтона приступить к диалогу с Ираном
Пушков рассказал о точке невозврата в украинской политике
Пушков рассказал о точке невозврата в украинской политике
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ