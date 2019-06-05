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Автор Алина Цветаева

Сквош: история, правила, преимущества

Спорт print

Сквош считается одной из самых интенсивных игр, предполагающих значительную физическую нагрузку. Откуда пошла эта игра и почему так полюбилась современникам, читайте в статье.

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Игра для джентльменов

Родиной сквоша считается Англия, и этот вид спорта до сих пор остается очень распространенным среди жителей туманного Альбиона. Конец XIX ознаменовал значительное повышение популярности сквоша: всё дело в том, что он не требует больших затрат и предназначен для игры в закрытых помещениях. Кроме того, сквош хорош тем, что интенсивность нагрузки во время игры в несколько раз больше, чем при игре в теннис. К тому же сквош координирует движения, делает организм более выносливым, благотворно влияет на кардиораспираторные функции.

Реал-теннис

До появления сквоша большое развитие получила игра с ракеткой, которая называлась "реал-теннис". Мяч в этой игре был очень твердым и плетеным, а ракетки значительно тяжелее современных.

Согласно документам, история сквоша может насчитывать не более полутора сотен лет. Как говорят историки, сквош зародился в… очереди, пока игроки ждали своего шанса сыграть в реал-теннис. Чтобы скоротать время ожидания, они стали упражняться с мячом, ударяя об стены. Но опасность повредить помещение была настолько велика, что им запретили играть и предложили поискать другой мяч, более мягкий. Собственно, "сквош" по-английски значит "раздавленный". Теннисты, попробовав поиграть с новым мячом, оценили его преимущества, и остались верны. Так, уже в середине позапрошлого века сквош становится очень популярным — специально для него строились закрытые площадки.

Официальный статус

Игра начала приобретать официальный статус только после Первой Мировой войны, когда стали проводиться открытые турниры, чемпионаты. Значительные изменения игра претерпела после того, как заднюю стену стали делать стеклянной. Это открыло многим зрителям возможность наблюдать за самыми острыми моментами игры. Кроме того, этот факт положительно сказался на возросшей популярности сквоша, а также увеличении призовых фондов и развитии традиции спонсорства. Но в свою очередь повышение ставок не способствовало сохранению добрых отношений между соперниками, которые теперь ещё ожесточеннее боролись за денежный приз, а не за пинту пива, как раньше. Распространение сквоша привело к тому, что кружки, посвященные этой игре, появились во всех учебных заведениях.

В Великобритании до сих пор практически отсутствуют места, где совсем не играют в сквош. Этот спорт по-прежнему выбирают те, кто хочет сохранить хорошую физическую форму благодаря интенсивным нагрузкам.

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