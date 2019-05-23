Как должна выглядеть правильная тренировка со скакалкой

Существует множество различных упражнений для проработки конкретной зоны мышечного скелета, определенной группы мышцы. Они могут быть направлены на улучшение состояния рук, плечевого корпуса, икроножных мышц и т.д. Полный комплекс упражнений, выполняемый регулярно, позволит привести тело в нужную форму, добиться хорошего результата и закрепить нужное состояние для дальнейших тренировок. Но тренировка со скакалкой часто является заменой многим большим и внушительным комплексам из упражнений, быстро приводящих человека в тонус. Прыжки на скакалке могут развить верх, низ, позаботиться о ягодицах и повышении выносливости.
Спортсмены часто проделывают дополнительные подходы после основной тренировки, чтобы усилить приходящую нагрузку. Чтобы прыжки на скакалке действительно приносили результаты и позволяли развиваться, следует составлять определенные программы тренировок. Внизу можно найти из вариантов: он подойдет тем, кто уже имел дело со скакалкой.
Первым упражнением будут классические одинарные прыжки, они включатся в тренировку для разминки и подготовки тела к остальным упражнением. Выполнять каждое из них нужно в течение двух минут, а количество подходов должно зависеть от физической подготовки спортсмена. Лучший вариант - пять или шесть повторений. Что сделать одинарные прыжки нужно взять скакалку и встать прямо, спина должна находиться в прямом состоянии. Важно следить за ней, чтобы не получить дополнительной и ненужной нагрузки на позвоночник. Делать это упражнение можно и чуть дольше - до трех минут. Ноги не должны сильно сгибаться в коленях, следует стараться прыгать на носках. Надо пускать в работу уже подготовленные икроножные мышцы.
Второе упражнение называется "прыжки со сменой ног" - оно похоже на классические ножницы, но выполняется вместе со скакалкой. Направлено на прокачку нижней части и увеличения объема тренировки. Стоит взять скакалку, встать прямо на ровной поверхности. Не надо забывать о ровности спины - от неё многое зависит при получении результата после тренировки. Прыгать надо не более трех минут, поддерживая средний темп. Ног и должны чередоваться, а человек держать полное равновесие. Ноги спортсмена должны опускаться на пол, будто он делает выпад. А во время прыжка совершается привычное действие "ножниц".
Прыжки с высоким подниманием бедра станут отличным завершающим упражнением в этой серии. Лучше выполнять её после тяжелых упражнений или в разгрузочные дни. Для выполнения стоит взять скакалку в руки, встать ровно и выпрямить спину. Прыжок через скакалку выполняется с помощью выноса правого колена на среднюю высоту - не стоит задирать его выше собственной головы. Следующий прыжок выполняется так же, только правая нога меняется на левую. Прыжки с высоким подниманием бедра стоит делать в течение трех минут. Новички могут уменьшить время, чтобы сильно не устать.
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