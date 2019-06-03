Четыре положительных эффекта для вашего организма при обычной ходьбе

Хотите иметь здоровую спину и позвоночник? Для этого вовсе не обязательно еженедельно посещать спортивный зал, изнуряя свой организм запредельными физическими нагрузками. Достаточно просто каждый день ходить по несколько километров. Ходьба укрепит ваши мышцы, сделав их выносливыми и эластичными.



Здоровые советы. Ходьба - лучшее лекарство. Выпуск 3

Нормализация пищеварительных процессов

Получасовая прогулка способствует многим полезным процессам, например, более качественному пищеварению и перистальтику кишечника. Это является весомой профилактикой рака прямой кишки человека.

Увеличение объема легких

Если хотите, чтобы объем ваших легких увеличился, то ежедневно проходите не менее двух часов. Во время таких вот пеших прогулок в организме человека происходят положительные изменения. Например, становится более глубоким дыхание, а при ходьбе увеличивается объем легких, которые насыщаются кислородом. Есть еще один положительный эффект от регулярной ходьбы - из легких быстрее выходят различные шлаки и токсины.

Избавление от болей в спине

Если у вас обнаружились боли в спине, то немедленно начинайте ходить. При ходьбе постепенно будут уходить болевые ощущения в спине. Если совершать прогулки регулярно, то можно убрать, даже, болевые симптомы. Именно прогулки могут стать настоящим спасением для всех, кто ведет малоподвижный и малоактивный образ жизни, у кого сидячая работа. Два часа прогулок по свежему воздуху увеличат циркуляцию крови в позвоночнике, уменьшат боли в пояснице, улучшат гибкость позвоночника. Единственным условием безопасной ходьбы является правильный подбор обуви, которая влияет не только на комфорт при движении, но и на нагрузку организма. После трех месяцев ежедневной ходьбы вы заметите качественное улучшение. Ну, а если оно не наступит, то следует обратиться к врачам.

Укрепление мышечного корсета

Для того, чтобы сделать мышцы более эластичными и сильными, многие после работы отправляются в спортивный зал, где по 2-3 часа изнуряют свой организм различными физическими упражнениями. Делать это вовсе не обязательно, если заменить силовые нагрузки на мышечную массу простой ходьбой. По наблюдениям ученых передвижение по пересеченной местности или в гору могут развить ваши мышцы лучше, чем при занятиях на тренажерах.