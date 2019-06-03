Хотите иметь здоровую спину и позвоночник? Для этого вовсе не обязательно еженедельно посещать спортивный зал, изнуряя свой организм запредельными физическими нагрузками. Достаточно просто каждый день ходить по несколько километров. Ходьба укрепит ваши мышцы, сделав их выносливыми и эластичными.
Получасовая прогулка способствует многим полезным процессам, например, более качественному пищеварению и перистальтику кишечника. Это является весомой профилактикой рака прямой кишки человека.
Если хотите, чтобы объем ваших легких увеличился, то ежедневно проходите не менее двух часов. Во время таких вот пеших прогулок в организме человека происходят положительные изменения. Например, становится более глубоким дыхание, а при ходьбе увеличивается объем легких, которые насыщаются кислородом. Есть еще один положительный эффект от регулярной ходьбы - из легких быстрее выходят различные шлаки и токсины.
Если у вас обнаружились боли в спине, то немедленно начинайте ходить. При ходьбе постепенно будут уходить болевые ощущения в спине. Если совершать прогулки регулярно, то можно убрать, даже, болевые симптомы. Именно прогулки могут стать настоящим спасением для всех, кто ведет малоподвижный и малоактивный образ жизни, у кого сидячая работа. Два часа прогулок по свежему воздуху увеличат циркуляцию крови в позвоночнике, уменьшат боли в пояснице, улучшат гибкость позвоночника. Единственным условием безопасной ходьбы является правильный подбор обуви, которая влияет не только на комфорт при движении, но и на нагрузку организма. После трех месяцев ежедневной ходьбы вы заметите качественное улучшение. Ну, а если оно не наступит, то следует обратиться к врачам.
Для того, чтобы сделать мышцы более эластичными и сильными, многие после работы отправляются в спортивный зал, где по 2-3 часа изнуряют свой организм различными физическими упражнениями. Делать это вовсе не обязательно, если заменить силовые нагрузки на мышечную массу простой ходьбой. По наблюдениям ученых передвижение по пересеченной местности или в гору могут развить ваши мышцы лучше, чем при занятиях на тренажерах.
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