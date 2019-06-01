Немного о пользе трекинга

Трекинг — пеший поход, маршрут которого пролегает по возвышенностям (горам или холмам). Трекинг предполагает по большей части работу на необорудованных маршрутах, а для любителей чего-то полегче есть хайкинг — в нем маршруты уже проработаны и оборудованы. Классический трекинг — это от 2 до 20 дней в дороге с рюкзаком. В чем польза такого спорта и что для него нужно?



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Подготовка к походу

Для того, чтобы получить удовольствие от трекинга, стоит соблюдать несколько простых правил.

Выберите простой маршрут. Для начала определите — сколько километров вы можете пройти по асфальту? Исходя из полученной цифры, подберите длину трекингового маршрута — специалисты советуют брать примерно 80% вашего "асфальтового" максимума. Неплохо для начала выбрать маршрут, на котором не нужно переходить реки или преодолевать сложные подъемы и спуски.

Не экономьте на обуви и носках. В трекинге обувь и носки — решающие компоненты. Основная нагрузка идет именно на стопы, так что даже небольшой порез или мозоль могут испортить вам настроение.

Носки стоит брать не из хлопка, а из шерстяных или синтетических тканей. специальная обувь для трекинга доступна в любом спортивном магазине. Отметим, что между вашим большим пальцем и носком ботинка должен оставаться небольшой зазор — буквально в пару сантиметров. Он нужен для того, чтобы вы не сбили пальцы. А для проверки и тренировки стоит понемногу разнашивать обновку дома.

Подберите специальный рюкзак. Часто новички ходят на маршруты с обычными рюкзаками, что приводит к болям в спине и усталости уже на середине маршрута. Дело в том, что в специальном трекинговом рюкзаке можно уложить вещи таким образом, чтобы нагрузка на спину была равномерной, а для "городских" универсальных рюкзаков данная возможность — не главная.

Польза трекинга

Будучи одним из самых финансово доступных вариантов отдыха, трекинг позволяет:

улучшить кровяное и лимфатическое обращение;

поддержать в тонусе сердечно-сосудистую систему;

укрепить кости, снизить риск остеопороза;

потренировать вестибулярный аппарата;

повысить тонус легких;

уменьшить стресс.

Трекинг также интересен тем, что нагрузка достаточно равномерно распределена, так что трекинг подходит и людям в возрасте. А возможность менять маршруты обеспечит вас новыми впечатлениями на годы вперед. К тому же трекинг — один из видов спорта, которые относятся к "компанейским" — идти вместе с друзьями гораздо интереснее и веселее.

Заниматься трекингом при желании можно круглый год, каждый сезон получая массу впечатлений и отдыхая от работы. И даже если вы привыкли заниматься спортом одни — трекинг не наскучит весьма долгое время.