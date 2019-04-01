Как уберечь суставы во время спортивных тренировок

Проблемы с суставами могут настигнуть любого человека, даже который занимается спортом давно и профессионально. Необходимо всегда прислушиваться к своему здоровью, чтобы вовремя пресекать любые возможные проблемы. Это относится, в частности, и к суставам. Суставы очень подвержены нежелательным нагрузкам, особенно если человек не соблюдает технику выполнения упражнений. В этой статье мы расскажем о некоторых советах, с помощью которых можно будет уберечь суставы и сохранить их здоровыми.

Правило первое.

Любая тренировка, будь то кардио или силовая нагрузка, должна начинаться с разминки. Многие пренебрегают данным этапом, считая его скучным и бесполезным. Однако именно он помогает организму приготовиться к предстоящему стрессу и разогреть все мышцы. Разминка занимает всего лишь пять минут, но пропускать ее ни в коем случае нельзя.

Правило второе.

Если человек только ступил на тропу активного образа жизни, он может, образно говоря, начать учиться бегать, прежде чем научиться ходить. Нагрузку нужно увеличивать постепенно, лишь после того, как предыдущий уровень уже будет чувствоваться как недостаточный. Главное, помнить, что путь длиною в год не может быть пройден за два месяца.

Правило третье.

Любому делу можно научить самостоятельно, однако этот путь гораздо более трудоемкий и травмоопасный. Поэтому настоятельно рекомендуется найти человека, который будет выполнять роль наставника. Он должен знать свое дело, технику любого упражнения и делиться своими знаниями с новичком. Также наставник поможет составить грамотную программу занятий, от которой результат возникнет намного быстрее.

Правило четвертое.

Боли в суставах, также как и частые травмы, не являются признаком продуктивных тренировок. Если тело подает сигналы, то к ним обязательно надо прислушиваться. Это поможет выявить возможные проблемы на ранних стадиях. Например, у человека может быть генетическая предрасположенность к слабой соединительной ткани.

Правило пятое.

Существует простой способ проверить, насколько сильным связочным аппаратом обладает человек. Он представляет собой совокупность некоторых упражнений, за каждое из которых дается определенное количество баллов по результатам выполнения. Сумма баллов скажет о том, подвижны ли суставы или нет.

В число этих упражнений входят следующие:

1. Нужно разогнуть мизинцы на обеих руках и посмотреть, насколько сильно они способны к этому. Если образовавшийся угол превышает девяносто градусов, значит за одну руку начисляется один балл.

2. Переразгибание в коленном суставе на угол больше десяти градусов.

3. Аналогичное переразгибание в локтевом суставе.

Если сумма баллов превышает четыре, то к суставам требуется особенный подход и внимание.

Фото: fitnessomaniya.ru

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