Почему мы задыхаемся при беге

Бег — один из наиболее доступных видов спортивного досуга, однако зачастую начинающие спортсмены сталкиваются с проблемой нехватки дыхания. Буквально 100 метров — и появляется одышка, тяжесть в груди и дискомфорт. Почему так происходит?

Плохая форма

Наиболее часто данная проблема возникает у новичков, однако подвержены ей и уже занимавшиеся бегом люди. Дело в том, что вам не хватает объема легких, то есть они не могут прокачать нужное количество воздуха. При этом не важно, сколько и как вы бегали — если с момента последней тренировки прошло более 3 месяцев, нужно начинать сначала. То есть тот факт, что в школе вы ставили рекорды или в прошлом году пробежали марафон, не делает вас подготовленным к бегу в любой момент.

Курение

Одним из факторов ослабления легких является, несомненно, курение. Причем неважно, курите вы сигареты, кальяны или вейп — в любом случае ваши легкие получают порцию вредных веществ, из-за чего постепенно блокируются альвеолы. Отвечают альвеолы за поступление кислорода в кровь, так что их блокировка приводит к ускорению кислородной недостаточности при нагрузках. Из-за этого возникает и характерное для курильщиков учащенное дыхание.

Лишний вес

Лишние килограммы не добавляют позитива вашему организму: сердцу приходится работать сильнее. К тому же вместе с лишним весом часто появляются и различные заболевания, так что для полных бегунов многие специалисты рекомендуют начинать со спортивной ходьбы.

Заболевания сердца и сосудов

Сильная одышка даже при регулярных тренировках — повод показаться врачу. Часто организм таким образом сигнализирует нам о проблемах либо с сосудами, либо с сердцем. Возникнуть они могут как из-за образа жизни, так и из-за генетики, так что не стоит откладывать поход к специалисту в долгий ящик.

Возраст

Конечно, сам по себе ваш возраст не станет причиной одышки, однако мышцы с возрастом теряют тонус, а организм начинает функционировать немного иначе. Это не значит, что людям в возрасте не стоит бегать — если нет противопоказаний к кардионагрузкам, ничего страшного не случится. Просто стоит бежать в комфортном ритме и не стараться вымотать свой организм.

Общие рекомендации

В первую очередь стоит помнить, что все приходит постепенно. Развитие легких вы ощутите примерно на шестой неделе регулярного бега, а в привычку он войдет примерно к десятой. До этого скорее всего бегать будет не слишком просто.

Также не стоит сразу бежать на маршрут: сделайте разминку. Наклоны, приседания и повороты корпуса настроят организм на нужный лад и снизят вероятность растяжений и других травм.

Даже после тренировки не стоит нестись, сломя голову (как часто делают новички) — начинайте с медленного темпа, затем постепенно ускоряйтесь. Бытует мнение, что только быстрый бег сжигает жиры. Конечно, это не так, да и в целом бег стоит рассматривать в первую очередь как средство тренировки систем организма и только потом — как средство для сброса веса.

Фото: fitness-for-man.com

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