Какую роль играет вода в спортивном питании

Не секрет, что вода играет очень важную роль в жизни любого человека. Однако для тех, кто ведет активный образ жизни, профессионально или нет, она имеет особо важное значение. Человеческое тело состоит из воды больше чем на пятьдесят процентов, ее баланс в нашем организме влияет на многие процессы жизнедеятельности. В этой статье подробно описываются полезные свойства воды для спортсменов.

Что происходит с организмом при нехватке воды?

Во время водного дефицита наступает так называемое обезвоживание. Это происходит в тех случаях, когда количество потребляемой воды намного меньше, чем количество теряемой во время тренировок. Первое, что при этом происходит — это возникновение общей слабости, вялости, усталости, снижение работоспособности, ухудшение самочувствия.

Всех функций, которые исполняет вода для нашего организма, не перечесть. Самые основные это: транспорт питательных веществ, регулирование температуры тела, смазывание суставов, очищение организма от шлаков и токсинов, участие в процессах дыхания. Как видно, без активного потребления воды существование человека очень затруднительно. Восстановление водного баланса — это одна из задач, которая ложится на плечи спортсмена.

Сколько надо пить воды?

Переизбыток воды в организме — тоже нехороший показатель, поэтому за потреблением воды нужно тщательно следить. Существует весьма распространенное мнение, что человек должен выпивать восемь стаканов воды в день, чтобы чувствовать себя нормально. Однако это не совсем так. В реальности количество потребляемой воды зависит от многих показателей, таких как возраст человека, его вес, интенсивность и длительность его тренировок, общий уровень нагрузки, погодные условия, скорость потения отдельно взятого индивидуума. Поэтому конкретных цифр не существует.

Когда необходимо пить воду?

Важное правило: не стоит потреблять воду в момент приступов жажды. Лучше всего делать это до и после них.

Во время тренировки потребление воды обязательно. Это касается периода времени до и после нее. В целом цифры следующие: за два часа до тренировки необходимо выпивать около 550 мл воды; за время тренировки — около 250 мл каждые пятнадцать минут; после тренировки — не больше 300 мл.

Существует и другой способ подсчитать, сколько спортсмену нужно употребить воды, чтобы восстановить водный баланс. Но это касается лишь длительных тренировок, проходящих в теплое время года. До тренировки необходимо взвеситься, а затем проделать то же самое после. На каждый потерянный килограмм должен приходиться один литр выпитой воды.

Фото: Cross.Expert

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