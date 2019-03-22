Исконно русские виды спорта

Спорт в России занимает не последнее место в сердцах ее жителей. Наши спортивные успехи могут спокойной потягаться с успехами прочих стран. Однако у России есть и "национальные" виды спорта, исконно возникшие у нас, но со временем позабытые. Возможно, если бы мы более ревностно относились к культурному наследию, то данные спортивные состязания встали бы в один ряд с баскетболом, футболом и бейсболом. Мы расскажем о том, что это были за виды спорта.

Городки

Фото: fond-sblizhenie.ru

Выражаясь простыми словами, это русская разновидность гольфа. Суть этой игры заключается в том, чтобы с помощью броска деревянной биты выбить мишени за черту игрового поля. Мишени в свою очередь представляли совокупность из деревянных столбиков, которые и назывались городками.

Другое название данного спортивного состязания — "чушки". О них велось упоминание еще в старинных легендах и древних сказках, даже в некоторых древнерусских летописях. Поэтому сложно определить, когда именно появились городки. В Советском Союзе практически каждый любил играть в них. Однако сейчас данный вид спорта остается уделом лишь преданных фанатов.

Русская лапта

Фото: studsport.info

А этот вид спорта является аналогом американского бейсбола. Ведутся споры о том, кто же является настоящим "предком" бейсбола. Британцы утверждают, что их крикет имеет полное право называться таковым. Но лапта тоже успешно могла бы претендовать на эту роль.

В лапте также используются биты и мячи. Интересный факт: лапта была распространена на Руси с незапамятных времен, а викинги, которые являлись нашими частыми гостями, пытались перенять этот вид спорта и перетащить его в Норвегию.

Клюшкование

Фото: Фишки.нет

Даже по названию можно догадаться, что клюшкование — это все тот же хоккей с мячом. До появления последнего наши предки успешно играли в его аналог с другими названиями. Названия зависели от местности и области, но суть оставалась одинаковой. Клюшкование было любимой игрой многих еще с десятого века.

Коняшки

Фото: russian7.ru

В общих чертах это — старославянский вариант поло. В игре было две команды, каждая из которых содержала в себе "всадников" и "коней". Всадники забирались на плечи своим коням, обычно их роль исполняли девушки. В задачу входило вывести пару соперника из равновесия. Сейчас о подобное игре никто не слышит, но кто знает, что ждет нас в будущем.

Вышибалы

Фото: shkolala.ru

А вот об этом спортивном состязании наверняка слышали многие. В школах данный вид спорта довольно популярен. Тем не менее фиксированной датой упоминания о ней считаются времена первых Рюриковичей. В США существует аналог вышибал, называющийся доджбол. Он является весьма распространенным и популярным.

Фото: LiveJournal

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