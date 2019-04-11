Советы по питанию при занятии бегом

На улице становится все больше и больше людей с лишним весом. Чаще всего лишние килограммы являются результатом неправильного питания и недостаточной физической нагрузки. Большое количество в рационе жирных продуктов, сладостей и мучного приводят к ожирению и плохому самочувствию. После осознания проблемы у многих встает вопрос о её решении. Самый популярный и доступный вариант снижения веса - занятия бегом.

Польза занятий бегом

Бег не требует больших вложений. Достаточно просто приобрести качественную спортивную форму и найти подходящее место для пробежек. Польза бега не ограничивается лишь потерей лишнего веса. В процессе бега улучшается обмен веществ, укрепляются сосуды и сосудистая система. Также с помощью бега можно нормализовать работу пищеварительной системы.

Особенно полезен бег для женщин, так как снижает скорость процессов старения организма. Еще бег делает организм человека более выносливым и работоспособным. Но как же питаться перед тренировкой и после неё? Давайте разбираться.

Питание перед бегом

Оптимальная и полезная пища перед тренировкой - углеводы. Специалисты советуют их употреблять за полтора часа до пробежки. Хоть пища и должна состоять из углеводов, не все углеводы являются полезными. Пирожные и булочки, например, стоит исключить, так как такие простые углеводы вредны для организма. Отдайте предпочтение сложным углеводам. Следите за количеством употребляемой пищи, которое должно быть умеренным. В противном случае, вы не сбросите вес, а, наоборот, наберете.

Перед тренировкой подкрепиться можно бананом, цитрусовыми или виноградом. Отличным вариантом будет блюдо из бобовых, гречневая или овсяная каша. Только не стоит добавлять в каши сахар или масло, лучше заменить их вареньем или натуральным медом. В качестве напитка можно употребить свежевыжатый сок.

Питание после тренировки

После тренировки организму необходимо восстановить потраченные углеводы, поэтому обязательно стоит поесть, чтобы исключить нарушения в обмене веществ и организме в целом. Процесс восстановления обычно не занимает больше часа и называется "углеводным окном".

Съесть можно любой продукт, содержащий сложные углеводы. Это может быть свежий сок, мед, сухофрукты, нежирная рыба или яйца. Можно подкрепиться нежирным мясом, например, вареной куриной грудкой. Также для перекуса подойдут кисломолочные продукты.

Помните, что при отказе от употребления углеводов у вас будет понижаться выносливость организма. При недостатке углеводов организм начнет пополнять их запах самостоятельно, расщепляя мышцы.

Не забудьте об употреблении достаточного количества чистой негазированной воды после тренировки. Воду нужно пить в большом количестве. В этом случае польза организму будет обеспечена.

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