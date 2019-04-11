Новый вид спорта шахбокс - что это?

Казалось бы, что может объединить такие разные виды спорта, как бокс и шахматы? Прежде всего уникальный спортсмен, развитый физически и интеллектуально!

Что, где когда

Относительно новый вид спорт, шахбокс уже завоевал сердца многих любителей оригинальных соревнований. Зрелищность этого спорта обеспечивается тем, что он объединяет физически развитых боксеров, которые соревнуются в шахматах, и высокоинтеллектуальных шахматистов, которым приходится выйти на ринг. Официальное признание этого вида спорта состоялось только в 2003 году, но уже более пятнадцати лет подобные соревнования ежегодно проходят в разных странах мира. Кроме того, существует и Всемирная ассоциация шахбокса, которая организует и контролирует проведение состязаний. Первый раз спортсмены встретились в такой дисциплине, как шахбокс в 2003 году, в Нидерландах. Это была борьба боксеров средней весовой категории. Далее происходило активное развитие этого спорта, и спортсмены стали выступать и в тяжелом, и в полутяжелом весе.

Говоря о возникновении шахбокса, нельзя не упомянуть имя Ила Рубинга. Именно он инициировал проведение такой игры, вдохновившись комиксом под названием "Холодный экватор". Там описывалась эта игра, в которой принимали участие тяжеловесы, проведшие дюжину раундов на ринге и шахматную партию длиной в 45 часов.

Как играть

По сравнению с игрой, описанной в комиксе, правила настоящего шахбокса немного изменились. Количество раундов равняется 11, из них большая часть проводится по шахматам, остальные 5 — по боксу. В шахматы игроки играют по четыре минуты, в боксе состязаются по 120 секунд. Естественно, что предусмотрен перерыв между раундами длиной в 60 секунд — такое время необходимо, чтобы снять или надеть боксерскую амуницию. Первый проводится один раунд по шахматам, потом — бокс и так далее. Что касается правил, в шахматы соперники состязаются по принципу "быстрой игры", а в боксе действуют в основном правила любительского варианта игры, будучи немного измененными.

Вариантов для победителя в этой игре несколько. Первый вариант: он либо нокаутирует противника, либо выигрывает раунд после его остановки судьей. Второй вариант — выиграть в шахматы, то есть поставить мат или принять поражение соперника, который потратил лишнее время на обдумывание ходов. Конец поединка знаменует победы одного из его участников. Если же в шахматах оказывает ничья, победа присуждается по выступлению игроков в боксе. Если же и в боксерских поединках силы противников оказываются равны, на пьедестал всходит тот, ко играл черными фигурами шахмат.

Читайте также:

Советы по питанию при занятии бегом

Тренировки табата: как быстро и эффективно похудеть

С чего начался киберспорт. И к чему пришел