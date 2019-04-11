Пять вещей, в которых нельзя заниматься спортом

Собираетесь начать посещать спортивный или тренажерный зал? Начните подготовку к этому еще дома, тщательно подобрав одежду и обувь, в которых вам предстоит заниматься. Ведь неверно подобранная одежда и обувь не только не даст сосредоточиться на спортивном процессе, но и может стать причиной получения вами травмы. Вашему вниманию пять вещей, в которых нельзя заниматься спортом.



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Вещи из 100% хлопка

Не нужно заниматься в тренажерном зале спортом в вещах, состав которых состоит из 100 % хлопка. Он очень хорошо впитывает влагу, после тренировки создается эффект, как будто вы только вышли из сауны в мокром полотенце. Также не рекомендуется использовать для занятий синтетические вещи. Известно, что многие такни из синтетики не пропускают влагу, не дышат, чем создают определенные неудобства занимающемуся. Не забывайте и о том, что мокрая среда отлично развивает всевозможные бактерии, поэтому, используйте при занятиях спортом только ту одежду, которая для этого предназначена.

Украшения

Придя на тренировку в спортивный зал или бассейн, оставьте в раздевалке или дома цепочки, серьги, колье, любые другие украшения. Они могут не только помешать вам концентрироваться на спортивном процессе, но и стать причиной получения травмы. Многие не рискуют по этой же причине носить в тренажерку даже перстни и обручальные кольца. Поднимая штангу, можно ее весом деформировать тонкий металл обручального кольца и повредить его.

Старые кроссовки

Они могут также стать причиной получения травмы или гатертостей на ногах. Старая спортивная обувь со временем перестает выполнять свою главную функцию - способность амортизации, поэтому лучше одевать кроссовки, которые защитят вас от натираний. Новые кроссовки должны быть удобными, нигде не жать, не иметь скользкую подошву.

Слишком тесные вещи

Одежда, не соответствующая вашему размеру, будет сковывать движения во время занятий спортом, что будет сильно вас напрягать и раздражать. Поэтому, покупая комплект спортивной формы, тщательно ее примерьте, поприседайте, поднимите руки вверх и разведите их в стороны. Она должна свободно на вас сидеть, не создавая никаких препятствий. При покупке обращайте внимание не на красоту и модность спортивной формы (особенно это касается девушек), а на ее удобство и размер, который должен соответствовать вашему.

Лифы с косточками

Женщинам следует обратить свое внимание на лифы. Которые с косточками, очень неудобны и при занятиях спортом могут нанести вашему бюсту повреждение. Также не рекомендуется заниматься и без бюстгальтера, чтобы не обвисала грудь. Специалисты советуют отдать предпочтение специальным спортивным лифам, которые выпускаются производителями специально для тренировочного процесса.

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