Спорт и предубеждения: несколько полезных советов

Спорт и здоровый образ жизни за последние годы вошли в моду. Это, конечно, хорошо, но нередко желание заняться спортом может обернуться во вред. Виной тому всевозможные мифы о спорте и физических нагрузках. В этой статье мы расскажем, почему такая мифология не подходит даже в качестве развлекательного чтива.



Почему не болят мышцы после тренировки?

Некоторые люди любят выпить. Спортивные напитки. А зря. Если вы просто хотите привести себя в форму и не рассчитываете на профессиональные высоты, оставьте эти магические зелья с глюкозой и электролитами. Напитки нужны для восполнения запасов энергии во время многочасовых тренировок, что скорее касается профессиональных спортсменов. Но производители напитков этого не скажут, ведь им хочется продать побольше.

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Теперь поговорим о ЗМБ (запаздывающей мышечной боли). Многие грешат на молочную кислоту: она якобы накапливается в мышцах и вызывает эту боль. На самом деле всё не так просто. Она вырабатывается при выполнении различных упражнений, особенно силовых, но достаточно быстро выводится из мышц, и на следующий день её там уже нет. Боль появляется из-за повреждений в мышцах. Поэтому нагрузку нужно прибавлять постепенно и увеличивать интервалы между тренировками, если боль не проходит достаточно долго.

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Наверное, вам нередко доводилось слышать, что боль после занятий спортом - это хорошо, и только так достигается результат. Лучше отбросьте эти мазохистские наклонности. Если вскоре вам кажется, что вас переехал поезд, значит, вы что-то делаете неправильно. Например, нагрузка для вас ещё слишком велика, и вскоре организм вас явно не отблагодарит. Запомните: лёгкий дискомфорт в мышцах - нормально, сильные боли - плохо. На крайний случай воспользуйтесь некоторыми советами. Сделайте легкий массаж мышц, где ощущается боль. Или примите теплую ванну. Наконец, выпейте ибупрофен - только не увлекайтесь.

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Следующая приятная новость касается продолжительности тренировок. Уделять им часы драгоценного времени не стоит. На самом деле для поддержания тела и мышц в тонусе достаточно двадцатиминутной зарядки! Главное заниматься регулярно. Другой интересный способ - интервальные интенсивные тренировки. Нужно просто комбинировать упражнения, рассчитанные на разные мышечные волокна. У человека этих волокон два вида. Медленные волокна влияют на выносливость организма, а быстрые отвечают за развитие силы мышц. Но будьте осторожны! У каждого человека свой порог выносливости, и лучше посоветоваться с толковым тренером, который поможет составить программу правильно.

Наконец, быстренько поговорим о растяжке. Какие-то очень умные люди долго твердили, что растяжка - гарантированное предотвращение последующих травм на тренировке. На самом деле здесь произошла типичная подмена понятий. Подготовить мышцы к тренировке и предотвратить травмы помогает разминка. Она может включать элементы растяжки, но не должна ими ограничиваться.

Получившийся список далеко не полный, и во второй части мы поговорим о других спортивных мифах и предубеждениях.