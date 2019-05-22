Полный гид по креатину - популярной добавке. Часть вторая

В теле человека креатина больше всего в мышечной ткани - больше девяноста пяти процентов. Если взять в пример тело, массой 70 килограммов, то содержание в его мышцах будет равно примерно ста двадцати ммоль на килограмм. Но нужно помнить, что для подавляющего большинства людей даже самый маленький запас бывает порядком выше. Цифра может меняться и доходить до предела в сто шестьдесят ммоль на килограмм сухой мышечной массы. Если же человек начинает дополнительно принимать креатин, его уровень постепенно повышается. Зачастую он повышается на четверть от начального значения.



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Для здорового человека норма восполнения креатина в сутки зависит от его состояния, но часто составляет от одного до трех граммов. Многое в данном процессе зависит от мышц, их возможностей и синтеза. Более шестидесяти процентов креатина приходят из пищи. Остальное тело человека самостоятельно старается производить с помощью различных процессов в пищеводе, почках. Оно использует для этого аминокислоты и глицин. Ученые говорят, что хорошее и стабильное поступление креатина из пищи действительно может сокращать собственное производство данного вещества. Но оно снова начинает производиться в привычном режиме, когда курс приема заканчивается. Важно, что даже длительный прием не может убить возможность производить достаточное количество данного вещества для функционирования деятельности тела.

Даже при нормальном естественном вырабатывании креатина человеку нужен его дополнительный источник. Синтез может давать сбои, а половина запасов все равно будет пополняться благодаря качественным продуктам питания. Врачи относят к основным источникам получения креатина свежее мясо, рыбу (говядину, лосось, тунец). К продуктам с наибольшим содержанием данного вещества можно отнести селедку и форель. В первой рыбе на сто граммов приходится до грамма креатина. А вот в говядине процент гораздо меньше - в сто граммах мяса всего лишь 0,2 гр. вещества. Нужно помнить, что креатин имеет высокую чувствительность перед высокой температурой. Когда пища готовится на большом огне, концентрация резко снижается. Поэтому нужно стараться либо варить рыбу, делать её на пару, чтобы сохранить все полезные свойства.

Исследования показывают, что креатин может положительно влиять на многие возможности мозга. Дети, имеющие проблемы с синтезом креатина, часто сталкиваются с проблемами в развитии. Ученые уверены, что вещество действительно может влиять на мозг при появлении различных его повреждений, распространенных заболеваний, склероза или болезни Паркинсона. Дополнительный прием креатина может помочь повысить запасы похожего вещества, только связанного с фосфором. Их союз положительно влияет на работу мозга. Часто положительные функции, оказываемые креатином на мозг, списывают на ресинтез АТФ. Во время активной деятельности: выполнении сложного задания или работы над материалом, мозгу нужно много энергии. Даже когда человек спит, он требует энергию, чтобы следить за ритмом сердца и дыханием, чтобы показывать сны. Нейроны должны иметь в запасе достаточное количество АТФ. Кератин буквально выступает в роли проверенного поставщика.