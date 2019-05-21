Креатином называют азотосодержащую кислоту, способную участвовать в обмене энергии, следить за состоянием мышечной ткани и нервных клеток. Он является добавкой, работа которой действительно была доказана множественными исследованиями. Специалисты уверяют, что креатин безопасен для здоровья человека. Чаще всего вещество используют при высоких нагрузках, когда спортсменам нужно повысить эффективность работы. С помощью него мышечная масса увеличивается, а мышцы начинают принимать более плотную структуру. Впервые обнаружил креатин французский ученый, любитель химии. Сделал он это практически двести лет назад!
Данное вещество имеет прекрасное свойство - накапливаться в мышечной ткани. Из-за этого к нему легко приходит фосфорная кислота, она начинает присоединяться и образуется креатинфосфат. Главным источником энергии в теле человека является АТФ, когда он начинает использоваться, то фосфорная кислота так же с выделением энергии отделяется от остатка вещества. На исходе организм получает новое вещество - АДФ. И креатинфосфат начинает делиться уже накопленным фосфором для выполнения данного процесса. Он делает этого для того, чтобы из АДФ могли восстановиться АТФ. Чтобы выполнять тяжелые тренировки, организм человека должен быть богат АТФ. Скорость расхода возрастает слишком быстро - цифры разнятся сотнями по сравнению с состоянием покоя.
Полезные лайфхаки для любителей бега
Люди принимают креатиновые добавки для того, чтобы запасы креатина + фосфора доходили для максимальных отметок. При таком уровне вещества будет производиться много АТФ. А данный пункт позволяет работать телу долго, использовать все возможности и становиться сильнее, не теряя заряда и тонуса. Креатин становится помощником, когда речь заходит о работе на максимуме возможностей, работе с максимальным весом. Только он способен задерживать воду в теле, из-за этого человека может поправляться. Но чаще его мышечная ткань начинает быстрее расти.
Питание до и после спортивной тренировки
Принимать креатин лучше по определенной системе. Еще давно был в моде загрузочный метод приема данного вещества. Нужно было пить по двадцать пять граммов креатина за сутки (они делятся на количество приемов пищи). Курс длится от пяти до семи дней. После этого мышцы начинают постепенно наполняться, но при отказе прием может стать неэффективным. Поэтому рекомендуют выбирать дозу, она будет поддерживать правильное состояние - от двух до пяти граммов. При сильной нагрузке мышцы будут заполняться быстрее, для нее лучше остановиться на умеренной зоне - от трех до пяти граммов в день. Запасы будут пополняться в течение трех недель. Врачи говорят, что при неправильно составленной системе и слишком большой дозе может раздражаться пищеварительная система. У человека часто начинаются боли, спазмы, расстраивается вся работа системы.
Правила спортивной диеты для наращивания мышц
Чтобы креатин лучше усваивался, лучше принимать его с быстрыми углеводами. Часто советуют размешивать его или запивать кислыми соками. Данный способ позволяет глюкозе быстрее усваиваться. Есть различные виды добавок с креатином. Они уже имеют специальную транспортную систему, чтобы вещество быстрее начало работать.
Продолжение следует...
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