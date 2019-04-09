Немного о пользе ежедневного бега

Ежедневные пробежки считаются самым популярным видом ежедневной спортивной активности, способствующими стройности и здоровью. Большое преимущество бегу дает факт того, что он доступен каждому желающему. Но в чем выражается его полезный эффект? Давайте разбираться.
Пробегая всего 10-15 минут, вы приводите в тонус весь организм. Такая кардионагрузка помогает повысить иммунитет и метаболизм, способствует активной работе лимфы и активизирует сердечно - сосудистую систему.
Ежедневные занятия бегом, безусловно, помогают избавиться от лишнего веса. Мышцы ваших ног и ягодиц всегда будут укреплены и пребывать в тонусе. При беге происходит активное сжигание калорий, благодаря чему организм сбрасывает лишний вес. За час бега в среднем темпе можно избавиться от 600 до 800 килокалорий. Результат будет зависеть от веса человека, скорости и продолжительности бега.
Еще бег способствует очищению организма и выведению из него вредных веществ. Работа легких и выделительной системы улучшится. Также из организма станут выводиться лишние соли. Бывает, что на начальном этапе тренировок у человека появляется насморк, выделяется мокрота и большое количество пота. Не стоит этого бояться, потому что таким образом из организма выходят токсины и излишки слизи. Когда ваше тело очистится и привыкнет к тренировкам, дальнейший процесс очищения перестанет быть таким неприятным и интенсивным.
Для кого-то окажется странным факт того, что бег является стимулятором к улучшению памяти, обучаемости и работоспособности. Ученые доказали положительное влияние ежедневных пробежек в сфере умственной деятельности. Также при беге у человека повышается настроение за счет выделения определенных гормонов, отвечающих за чувство радости.
У мужчин при беге повышается тестостерон, а это улучшает мужское здоровье. Женщинам при помощи бега можно избавиться от застойных явлений в малом тазу
Несмотря на целый ряд преимуществ бега, существуют и противопоказания. Совсем исключить бег стоит людям с травмами суставов, позвоночника и коленей. Также бегом не стоит заниматься астматикам, беременным девушкам на позднем сроке, людям с заболеваниями мочеполовой системы и болезнями сердца. Если вы пережили хирургическую операцию, то вам тоже стоит воздержаться от бега до полного восстановления организма.
Существует ряд рекомендаций, которых стоит придерживаться для наибольшей полезности бега:
- пробежка должна продолжаться от 30 до 40 минут;
- бегать предпочтительно утром, а не вечером, так как утренний воздух чище и потребляется организмом в больших количествах;
- нужно чередовать быстрый и медленный темпы бега.
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