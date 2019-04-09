Немного о пользе ежедневного бега

Ежедневные пробежки считаются самым популярным видом ежедневной спортивной активности, способствующими стройности и здоровью. Большое преимущество бегу дает факт того, что он доступен каждому желающему. Но в чем выражается его полезный эффект? Давайте разбираться.

Влияние каждодневных пробежек на жизнь

Пробегая всего 10-15 минут, вы приводите в тонус весь организм. Такая кардионагрузка помогает повысить иммунитет и метаболизм, способствует активной работе лимфы и активизирует сердечно - сосудистую систему.

Ежедневные занятия бегом, безусловно, помогают избавиться от лишнего веса. Мышцы ваших ног и ягодиц всегда будут укреплены и пребывать в тонусе. При беге происходит активное сжигание калорий, благодаря чему организм сбрасывает лишний вес. За час бега в среднем темпе можно избавиться от 600 до 800 килокалорий. Результат будет зависеть от веса человека, скорости и продолжительности бега.

Еще бег способствует очищению организма и выведению из него вредных веществ. Работа легких и выделительной системы улучшится. Также из организма станут выводиться лишние соли. Бывает, что на начальном этапе тренировок у человека появляется насморк, выделяется мокрота и большое количество пота. Не стоит этого бояться, потому что таким образом из организма выходят токсины и излишки слизи. Когда ваше тело очистится и привыкнет к тренировкам, дальнейший процесс очищения перестанет быть таким неприятным и интенсивным.

Для кого-то окажется странным факт того, что бег является стимулятором к улучшению памяти, обучаемости и работоспособности. Ученые доказали положительное влияние ежедневных пробежек в сфере умственной деятельности. Также при беге у человека повышается настроение за счет выделения определенных гормонов, отвечающих за чувство радости.

У мужчин при беге повышается тестостерон, а это улучшает мужское здоровье. Женщинам при помощи бега можно избавиться от застойных явлений в малом тазу

Противопоказания при беге

Несмотря на целый ряд преимуществ бега, существуют и противопоказания. Совсем исключить бег стоит людям с травмами суставов, позвоночника и коленей. Также бегом не стоит заниматься астматикам, беременным девушкам на позднем сроке, людям с заболеваниями мочеполовой системы и болезнями сердца. Если вы пережили хирургическую операцию, то вам тоже стоит воздержаться от бега до полного восстановления организма.

Рекомендации для максимальной пользы от бега

Существует ряд рекомендаций, которых стоит придерживаться для наибольшей полезности бега:

- пробежка должна продолжаться от 30 до 40 минут;

- бегать предпочтительно утром, а не вечером, так как утренний воздух чище и потребляется организмом в больших количествах;

- нужно чередовать быстрый и медленный темпы бега.

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