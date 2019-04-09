Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Спорт
Одиночные виды Командные виды История
Автор Марина Расторгуева

Немного о пользе ежедневного бега

Спорт

Ежедневные пробежки считаются самым популярным видом ежедневной спортивной активности, способствующими стройности и здоровью. Большое преимущество бегу дает факт того, что он доступен каждому желающему. Но в чем выражается его полезный эффект? Давайте разбираться.

Влияние каждодневных пробежек на жизнь

Пробегая всего 10-15 минут, вы приводите в тонус весь организм. Такая кардионагрузка помогает повысить иммунитет и метаболизм, способствует активной работе лимфы и активизирует сердечно - сосудистую систему.

Ежедневные занятия бегом, безусловно, помогают избавиться от лишнего веса. Мышцы ваших ног и ягодиц всегда будут укреплены и пребывать в тонусе. При беге происходит активное сжигание калорий, благодаря чему организм сбрасывает лишний вес. За час бега в среднем темпе можно избавиться от 600 до 800 килокалорий. Результат будет зависеть от веса человека, скорости  и продолжительности бега.

Еще бег способствует очищению организма и выведению из него вредных веществ. Работа легких и выделительной системы улучшится. Также из организма станут выводиться лишние соли. Бывает, что на начальном этапе тренировок у человека появляется насморк, выделяется мокрота и большое количество пота. Не стоит этого бояться, потому что таким образом из организма выходят токсины и излишки слизи. Когда ваше тело очистится и привыкнет к тренировкам, дальнейший процесс очищения перестанет быть таким неприятным и интенсивным.

Для кого-то окажется странным факт того, что бег является стимулятором к улучшению памяти, обучаемости и работоспособности. Ученые доказали положительное влияние ежедневных пробежек в сфере умственной деятельности. Также при беге у человека повышается настроение за счет выделения определенных гормонов, отвечающих за чувство радости.

У мужчин при беге повышается тестостерон, а это улучшает мужское здоровье. Женщинам при помощи бега можно избавиться от застойных явлений в малом тазу

Противопоказания при беге

Несмотря на целый ряд преимуществ бега, существуют и противопоказания. Совсем исключить бег стоит людям с травмами суставов, позвоночника и коленей.  Также бегом не стоит заниматься астматикам, беременным девушкам на позднем сроке, людям с заболеваниями мочеполовой системы и болезнями сердца. Если вы пережили хирургическую операцию, то вам тоже стоит воздержаться от бега до полного восстановления организма.

Рекомендации для максимальной пользы от бега

Существует ряд рекомендаций, которых стоит придерживаться для наибольшей полезности бега:

- пробежка должна продолжаться от 30 до 40 минут;

- бегать предпочтительно утром, а не вечером, так как утренний воздух чище и потребляется организмом в больших количествах;

- нужно чередовать быстрый и медленный темпы бега.

Читайте также:

Что нам мешает регулярно делать тренировки?

Серфинг - с чего начать новичкам

Тренировки для долгой жизни

Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...

Темы бег спорт тренировки
Обсудить
Актуальная аналитика
Новости спорта
Немного о пользе ежедневного бега
Авто
Норвегия полностью запретит автомобили с бензиновым двигателем к 2025 году
Новости спорта
Что нам мешает регулярно делать тренировки?
Новости Все >
Рост на 66 процентов: в Генпрокуратуре назвали ущерб от коррупции за 2018 год
Вашингтон обеспокоило влияние России на Ближнем Востоке
Президент Бразилии не исключил военного вторжения в Венесуэлу
Порошенко опроверг слухи о своем алкоголизме, а также назвал себя русскоязычным
В Грузинских школах больше не будут проходить выпускные экзамены
Регионам разрешат продажи новостроек без эксроу по спецспискам
У жительницы Мытищей отобрали четверых детей
Владельца старинной усадьбы на Солянке обязали восстановить фасад
Умер проектировщик первого пилотируемого космического корабля
Достройка "Кутузовской мили" вновь оказалась под вопросом
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Здоровье и профилактика
Опасно не плоскостопие, а последствия

Быстро устают и болят ноги? Причиной может быть деформация стопы. Врачи говорят, что опасно не само плоскостопие, а его последствия. В первую очередь, нарушается работа позвоночника и всего опорно-двигательного аппарата. Неправильная нагрузка приводит к «зажатости» шейных мышц. Мозгу не хватает кислорода, отсюда - головные боли, головокружение и даже обмороки. Чтобы этого избежать, срочно отправляйтесь к ортопеду!

Опасно не плоскостопие, а последствия
Певец Лебединский призвал Россию "поклониться в ноги" Украине
Общество
Певец Лебединский призвал Россию "поклониться в ноги" Украине
Азия
Санкции против Турции обернутся "закрытием Дарданелл" - эксперт
Новости полиции и криминала
Силовики получили новые установки по зачистке криминала
Общество
Певец Лебединский призвал Россию "поклониться в ноги" Украине

Он также признал, что Россия должна "максимально компенсировать убытки", которые потерпела Украина.

Певец Лебединский призвал Россию "поклониться в ноги" Украине
В России сократилось производство космических кораблей, ракет и самолетов
Экономика
В России сократилось производство космических кораблей, ракет и самолетов
Новости Украины
Если Порошенко честно победит во втором туре - Зеленский пожмет ему руку
Ближний Восток
Лавров: войска США сотрудничают с боевиками в зоне Эт-Танф в Сирии
Общество
Певец Лебединский призвал Россию "поклониться в ноги" Украине

Он также признал, что Россия должна "максимально компенсировать убытки", которые потерпела Украина.

Певец Лебединский призвал Россию "поклониться в ноги" Украине
США вывели свои войска из Ливии из-за обострения ситуации в стране
Мир. Новости мира
США вывели свои войска из Ливии из-за обострения ситуации в стране
Военные новости
За три года российская армия получит 150 000 новых АК-12 и АК-15
Общество
Против закона о неуважении власти высказались более половины россиян
Игорь Буккер Виновник крушения "Боинга" в Эфиопии определен Игорь Буккер Александр Артамонов Свободный Алжир хочет поддержки России Александр Артамонов Рустем Сафронов Fox News отдал Мексике три страны Рустем Сафронов
Комментарии
Украинский депутат: немецкие делегаты в ПАСЕ грубо нас обругали
Порошенко опроверг слухи о своем алкоголизме, а также назвал себя русскоязычным
Украинский депутат: немецкие делегаты в ПАСЕ грубо нас обругали
В государственный реестр коррупционеров за год внесли больше тысячи человек
Против закона о неуважении власти высказались более половины россиян
Как в России вернуть власть народа
В государственный реестр коррупционеров за год внесли больше тысячи человек
Олигархи всех стран, объединяйтесь!
Наиля Аскер-заде: о политике и экономике красиво
Наиля Аскер-заде: о политике и экономике красиво
Певец Лебединский призвал Россию "поклониться в ноги" Украине
Как в России вернуть власть народа
Виновник крушения "Боинга" в Эфиопии определен
Певец Лебединский призвал Россию "поклониться в ноги" Украине
Украинский депутат: немецкие делегаты в ПАСЕ грубо нас обругали
Олигархи всех стран, объединяйтесь!
Новые требования СанПиН вынудят сотрудников кафе и ресторанов ежедневно проходить медосмотр
В государственный реестр коррупционеров за год внесли больше тысячи человек
Китай вернул из-за границы 2500 чиновников-воров. А что в России?
Олигархи всех стран, объединяйтесь!
У жительницы Мытищей отобрали четверых детей
История и современность Все >
Беременным женщинам могут прописать виагру в качестве лечения
Беременным женщинам могут прописать виагру в качестве лечения
В Италии в качестве залога принимают вина и другие факты о кредите
В Италии в качестве залога принимают вина и другие факты о кредите
За три года российская армия получит 150 000 новых АК-12 и АК-15
За три года российская армия получит 150 000 новых АК-12 и АК-15
США требуют от Хафтара остановить наступление на Триполи
США требуют от Хафтара остановить наступление на Триполи
Минобороны опубликовало ранее секретные материалы об освобождении Крыма
Минобороны опубликовало ранее секретные материалы об освобождении Крыма
Силовики получили новые установки по зачистке криминала
Силовики получили новые установки по зачистке криминала
После Калки: как были наголову разбиты победители русских князей
После Калки: как были наголову разбиты победители русских князей
Исторический анекдот: почему цензура разрешила напечатать "Капитал" Маркса в России
Исторический анекдот: почему цензура разрешила напечатать "Капитал" Маркса в России
BBC пытается скрыть провал США на Мадагаскаре при помощи фейкового расследования
BBC пытается скрыть провал США на Мадагаскаре при помощи фейкового расследования
Ракеты, флот и авиация взяли эскадру НАТО на прицел
Ракеты, флот и авиация взяли эскадру НАТО на прицел
Домашнее Все >
Правильный уход за клумбами на дачном участке
Цветы и растения
Правильный уход за клумбами на дачном участке
Слива Стенли: урожай в 60 килограммов
Плодовые
Слива Стенли: урожай в 60 килограммов
Хоста: применение в дизайне сада, выращивание, уход
Цветы и растения
Хоста: применение в дизайне сада, выращивание, уход
Как сделать землю на даче плодороднее
Советы
Как сделать землю на даче плодороднее
Абрикос на даче: выращивание и уход
Плодовые
Абрикос на даче: выращивание и уход
Дюшес: груши для средней полосы на любой вкус
Плодовые
Дюшес: груши для средней полосы на любой вкус
В России будут готовить врачей реабилитационной и физической медицины
В России будут готовить врачей реабилитационной и физической медицины
В России появится новая медицинская специализация
В России появится новая медицинская специализация
Учёные назвали признаки алкогольной зависимости
Учёные назвали признаки алкогольной зависимости
Познер о создании в России национальной идеи, которая всех объеденит
Познер о создании в России национальной идеи, которая всех объеденит
Шесть вещей, способных разрушить ваши отношения так же, как и измена
Шесть вещей, способных разрушить ваши отношения так же, как и измена
Российские производители хотят отсудить право пользоваться торговой маркой "Мартини"
Российские производители хотят отсудить право пользоваться торговой маркой "Мартини"
H&M откроет собственный секонд-хенд
H&M откроет собственный секонд-хенд
Врачи-реабилитологи появятся в России с 2020 года
Врачи-реабилитологи появятся в России с 2020 года
Бананы и кофе лучше других продуктов повышают настроение
Бананы и кофе лучше других продуктов повышают настроение
Три пищевые добавки для улучшения физической формы
Три пищевые добавки для улучшения физической формы
Мужское Все >
Как выбрать спиннинг
Как выбрать спиннинг
ЗРК "Тор-М2" проверили в реальном бою
ЗРК "Тор-М2" проверили в реальном бою
“Эффект операционной”: чем вредна частая уборка
“Эффект операционной”: чем вредна частая уборка
В доме в центре Петербурга найден снаряд времен Второй мировой войны
В доме в центре Петербурга найден снаряд времен Второй мировой войны
Весенняя палитра в интерьере
Весенняя палитра в интерьере
Особенности декоративной отделки стен красками
Особенности декоративной отделки стен красками
Как очистить кастрюлю от пригоревшего варенья
Как очистить кастрюлю от пригоревшего варенья
Что нам мешает регулярно делать тренировки?
Новости спорта
Что нам мешает регулярно делать тренировки?
Серфинг - с чего начать новичкам
Новости спорта
Серфинг - с чего начать новичкам
Интересные факты о спорте и спортсменах
Новости спорта
Интересные факты о спорте и спортсменах
Свекла в спортивном питании
Новости спорта
Свекла в спортивном питании
Немного фактов о хула-хупе
Новости спорта
Немного фактов о хула-хупе
Автомобильный гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Как оценивается адекватность водителей в такси
Авто
Как оценивается адекватность водителей в такси
Гороскоп автомобилистов на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Гороскоп автомобилистов на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
"Семерка" BMW: стильное обновление знаменитого седана
Авто
"Семерка" BMW: стильное обновление знаменитого седана
Самые быстрые факты о Ferrari
Авто
Самые быстрые факты о Ferrari
Азия
Санкции против Турции обернутся "закрытием Дарданелл" - эксперт

Вашингтон все еще надеется, что Турция откажется от покупки С-400, ведь это «подрывает» основы НАТО». "Пряник" не помогает, применят ли США "кнут" ?

Санкции против Турции обернутся "закрытием Дарданелл" - эксперт
Почему ливийцы предпочли войну мирной конференции
Новости Африки
Почему ливийцы предпочли войну мирной конференции
Как живут венесуэльцы на самом деле
Южная Америка
Как живут венесуэльцы на самом деле
Зеленский стал президентом. Что дальше?
Новости Украины
Зеленский стал президентом. Что дальше?
Афганистан, Ливия и Грузия: любовь с НАТО по принуждению
Мир. Новости мира
Афганистан, Ливия и Грузия: любовь с НАТО по принуждению
Когда распутается еврейско-арабский клубок
Ближний Восток
Когда распутается еврейско-арабский клубок
В Германии определили, что будет для Путина хуже санкций
Новости Украины
В Германии определили, что будет для Путина хуже санкций
Зеленский - клоун или "слуга народа"?
Новости Украины
Зеленский - клоун или "слуга народа"?
Ответ Минску на обвинения о нарушении договора об ЕАЭС
Новости Белоруссии
Ответ Минску на обвинения о нарушении договора об ЕАЭС
Чего американцы боятся больше, чем России с Китаем?
Мир. Новости мира
Чего американцы боятся больше, чем России с Китаем?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ