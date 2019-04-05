Как мотивировать себя к занятиям спортом: 8 хитростей

Каждый знает, что залог хорошего здоровья и подтянутой фигуры - спорт. Но множеству людей не хватает мотивации к занятиям. Как сделать так, чтобы поход в тренажерный зал или бассейн перестал быть для вас насилием над личностью?

Существует несколько проверенных способов мотивировать себя к действиям. Вот основные:

1. Если заниматься совсем не хочется, подумайте о том, какие великолепные чувства у вас будут после проведения получасовой тренировки. Вы будете испытывать чувство счастья, легкости и бодрости. Представьте это, и желание пропустить занятие улетучится.

2. Еще один полезный способ мотивации — планирование тренировки с кем-то в заранее обговоренное время. Даже если ваше тело станет отказываться от занятия, чувство долга перед тренером или другом заставит вас взять себя в руки и пойти в спортзал. Если тренировка запланирована с другом, то мотивируйте себя мыслями о том, что после спорта вы мило поговорите в уютном кафе за чашкой кофе.

3. Придумайте для себя некое поощрение за проделанную работу. Если поставленная цель будет выполнена, то вознаградите себя походом на массаж, в сауну или в любое другое приятное для вас место. Не стоит использовать в качестве вознаграждения вредную пищу, ведь результат от тренировки может потеряться. А вот кусочек низкокалорийного лакомства вам не повредит.

4. Планируйте тренировки в те часы, когда вы полностью свободны от дел. Вы должны быть настроены только на выполнение своей тренировочной программы, не отвлекаясь на работу или прочие дела.

5. Если вы тренируетесь для похудения, то визуализируйте конечный результат. Повесьте на видное место фотографию с идеалом фигуры, к которому вы стремитесь. Если это не помогает, приобретите "платье мечты" на несколько размеров меньше, или купите путевку на море. Как правило, такой подход является замечательной мотивацией к действиям.

6. Когда хочется променять занятия в тренажерном зале на вечер перед телевизором, выбрасывайте эти мысли из головы. Скачайте на планшет любимый фильм или передачу и вставайте на беговую дорожку. Ваш мозг будет сосредоточен на просмотре, и вы даже не заметите, как выполните нужную норму.

7. Если вас уже совсем ничего не мотивирует, то задумайтесь над сменой спортивной деятельности. Может стоит записаться на йогу, в бассейн или на танцы? Ищите себя в чем-то новом, а когда найдете, будете с радостью ждать новой тренировки.

8. Чтобы занятия приносили больше положительных эмоций, принарядитесь для них. Купите качественную и красивую спортивную одежду, нанесите легкий макияж, включите любимую музыку и наслаждайтесь тренировкой.