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Автор Марина Расторгуева

Что нам мешает регулярно делать тренировки?

Спорт

Каждый мечтает иметь здоровье и идеальную фигуру. Многие осознают, что спорт является неотъемлемой составляющей успеха. Но у большинства знатоков дальше знаний дело не продвигается. Каждый сам строит для себя установки и ход мыслей, которые могут ему вредить. Их совокупность может не позволять достигать поставленных целей, сводя любые попытки к нулю.

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Но как начать заниматься спортом и не забросить это дело? Давайте разбираться.

Для получения какого-либо результата от тренировок необходимо заниматься примерно полчаса в день. Со стороны кажется, что это вполне реально, но не так все просто. Для абсолютно неподготовленного к нагрузкам человека это может быть непосильно. В этом случае стоит начать заниматься хотя бы с 15 минут в день, постепенно увеличивая время и приучая организм к спорту. Главное правило — делать тренировки строго каждый день. Даже занимаясь ежедневно 5 минут, вы обретете привычку. Далее стоит увеличивать нагрузку и время занятий.

Если спорт сопоставим для вас с каторгой, то пересмотрите свое отношение к занятиям. Не нужно мучить себя ненавистным бегом, если вы любите танцы. Ищите себя, пробуйте новое. И вы обязательно найдете "свой" вид спорта, занятие которым будет приносить вам только удовольствие.

Многие не понимают, зачем им нужен спорт, если они и молоды, стройны и здоровы. Но такие мысли являются признаком недостаточной мотивации. Если пока со здоровьем нет проблем, то это не факт, что их не будет в дальнейшем. Спустя некое количество лет без физических упражнений можно не обойтись. Сидячая работа, неправильное питание и большое количество нагрузок могут спровоцировать появление лишних килограмм и другие проблемы со здоровьем. Если вы регулярно занимаетесь, подобных проблем можно избежать.

Перечислим основные плюсы спорта:

— Спорт значительно снижает риск появление диабета, рака, артрита, инсульта и другой заболеваний сердечно сосудистой системы.

— Учеными доказано, что каждодневное занятие физкультурой в течение 15 минут увеличивает жизнь на 3 года.

— При занятии спортом вырабатываются эндорфины или, по-другому, "гормоны счастья", поэтому спортивный человек меньше подвержен депрессиям и стрессу.

— Занятия спортом улучшают сексуальную жизнь, делая вас энергичнее и активнее.

Сопоставьте вышеизложенное и подумайте, достаточно ли теперь для вас мотивации? Не бросайте занятия, ведь даже у мировых спортсменов все получалось далеко не стразу. Ставьте цель и постепенно идите к ней, давая организму адаптироваться. Преодолейте свое "не хочу", и результаты не заставят вас долго ждать.

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