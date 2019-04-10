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Автор Марина Расторгуева

Фитнес в домашних условиях: как все сделать правильно

Спорт

Не так сложно держать свое тело в тонусе, если вы приобрели абонемент в зал и советуетесь с диетологом. Но как быть, если дел и обязанностей так много, что времени на зал просто не остается? Даже если вы выкроили из своего графика какое-то время, занятия в фитнес клубе могут проходить по неудобному расписанию. Индивидуальные тренировки может позволить себе далеко не каждый, поэтому многие готовы опустить руки и отказаться от фитнеса. Но не стоит отчаиваться, ведь привести себя в порядок можно и самостоятельно занимаясь дома.

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Что нужно для начала?

Для первоначальных занятий вам понадобится только коврик. Требуется всего лишь подобрать себе посильные упражнения на все группы мышц и правильно их выполнять. Упражнения можно найти в интернете, а также найти онлайн-уроки знаменитых фитнес инструкторов.

График тренировок

Второе важное правило домашнего фитнеса — регулярность. Многие безалаберно относятся к тренировкам. Нельзя позаниматься один раз, забыть о фитнесе на неделю, а потом пытаться за несколько часов наверстать упущенное. От таких занятий эффекта нет. Вы добьетесь только боли в мышцах, из-за которой ваш энтузиазм может исчезнуть вовсе.

Следует создать для себя график тренировок в зависимости от времени, которое вы готовы на них тратить. Если это 10-20 минут, то заниматься следует регулярно каждый день. Если вы можете уделить занятию час, то трех занятий в неделю будет достаточно. Равномерно распределяйте нагрузки, не пытайтесь выполнить за тренировку то, что вы не успели на прошлой. Эффекта от такого усердия не будет. Организм может воспринять большую нагрузку как угрозу и начать запасать жир.

Схема питания

Касаемо питания, стоит отметить, что нельзя резко исключать из рациона всю калорийную пищу. Многие диеты пропагандируют резкий отказ от всех "вредностей", но это может навредить вашему организму. К тому же, результат подобной диеты будет недолгий. Как правило, потерянные килограммы быстро возвращаются. Выстраивайте свою схему питания грамотно и сбалансировано. Если хочется съесть что-то вкусненькое и высококалорийное, делать это лучше за завтраком. Эти калории израсходуются в течение дня, и лишних сантиметров не прибавится. Особенно важным правилом считается достаточное употребление воды. Нормой считают 30 мл воды на 1 кг веса. Если для вас это много, то старайтесь приучаться постепенно. Со временем регулярное употребление чистой воды войдет у вас в привычку. Пить предпочтительно минеральную воду. Также стоит помнить, что кофе или чай не будут альтернативой воде.

Сделайте фитнес неотъемлемой частью своей жизни, и еже через месяц регулярных тренировок и правильного питания вы заметите результат. Килограммы уйдут, а здоровье и настроение улучшатся.

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