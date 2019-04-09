Что полезного в пляжном волейболе

Пляжный волейбол — интересный и подвижный вид спорта, который, к сожалению, несколько ограничен погодными условиями. Крытых площадок для занятий пляжным волейболом пока не так много, но в жаркие летние месяцы неплохим решением будет не просто поваляться на пляже, но и сыграть партию-другую в компании друзей. Чем полезна такая активность?

Причина первая

Практически нет помех. Пляжный волейбол интересен тем, что площадка нагружена по минимуму: на стандартное поле в 64 кв. м. нужны всего 2 игрока с каждой стороны. Это сводит к минимуму столкновения, неловкие моменты и невыгодные действия: работать в команде нужно максимально слаженно, что помогает выработать координацию и научиться быстро планировать игру.

Причина вторая

Полезная нагрузка связок. Большая часть маневров в пляжном волейболе так или иначе связана с различными прыжками и рывками. Такие нагрузки помогут сохранить связки, подтянуть мышцы и потренировать вестибулярный аппарат.

Причина третья

Минимум экипировки. Если в обычном волейболе неплохо (в силу специфики площадки) иметь хотя бы наколенники и налокотники, то в пляжном достаточно плавок/купальника и мяча. Сетка на многих пляжах уже есть, при этом натянуть ее самим — дело пяти минут. Отметим также, что более мягкий, чем паркет, песок снижает риск травмы коленей, поскольку компенсирует ударную нагрузку при прыжках.

Причина четвертая

Здоровые легкие. Открытый воздух пляжа летом намного приятнее и полезнее, чем закрытые площадки для классического волейбола. К тому же можно сразу после матча освежиться, а затем продолжить игру. Особенно полезны игры в пляжный волейбол на приморских площадках — такая активность помогает еще и щитовидной железе.

Причина пятая

Интересные знакомства. Пляжный волейбол — весьма зрелищный вид спорта, так что даже игры новичков притянут какое-то количество интересующихся людей. Ну а дальше вполне можно завести полезные знакомства или набрать команды для небольшого турнира, а заодно и пообщаться. Вполне возможно, что обычный матч станет началом крепкой дружбы или большой любви.

Причина шестая

Хороший вариант для следящих за весом. Бегать по песку сложнее, чем по асфальту или паркету, а значит, и калорий расходуется больше. Дополнительный "прогрев" солнечными лучами выводит вместе с потом шлаки и токсины, даря еще и красивый загар.

Противопоказания

Отметим, что пляжный волейбол, как и другие виды спорта, имеет ряд противопоказаний. Не рекомендуется играть в него людям с варикозом, сколиозом и болезнями суставов. Также стоит помнить, что жаркое солнце и спорт — повод аккуратно отнестись к водному балансу организма и регулярно пить воду. А оптимальное время для игр — до 11 утра или после 17 вечера.

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