Что полезного в пляжном волейболе

Пляжный волейбол — интересный и подвижный вид спорта, который, к сожалению, несколько ограничен погодными условиями. Крытых площадок для занятий пляжным волейболом пока не так много, но в жаркие летние месяцы неплохим решением будет не просто поваляться на пляже, но и сыграть партию-другую в компании друзей. Чем полезна такая активность?
Практически нет помех. Пляжный волейбол интересен тем, что площадка нагружена по минимуму: на стандартное поле в 64 кв. м. нужны всего 2 игрока с каждой стороны. Это сводит к минимуму столкновения, неловкие моменты и невыгодные действия: работать в команде нужно максимально слаженно, что помогает выработать координацию и научиться быстро планировать игру.
Полезная нагрузка связок. Большая часть маневров в пляжном волейболе так или иначе связана с различными прыжками и рывками. Такие нагрузки помогут сохранить связки, подтянуть мышцы и потренировать вестибулярный аппарат.
Минимум экипировки. Если в обычном волейболе неплохо (в силу специфики площадки) иметь хотя бы наколенники и налокотники, то в пляжном достаточно плавок/купальника и мяча. Сетка на многих пляжах уже есть, при этом натянуть ее самим — дело пяти минут. Отметим также, что более мягкий, чем паркет, песок снижает риск травмы коленей, поскольку компенсирует ударную нагрузку при прыжках.
Здоровые легкие. Открытый воздух пляжа летом намного приятнее и полезнее, чем закрытые площадки для классического волейбола. К тому же можно сразу после матча освежиться, а затем продолжить игру. Особенно полезны игры в пляжный волейбол на приморских площадках — такая активность помогает еще и щитовидной железе.
Интересные знакомства. Пляжный волейбол — весьма зрелищный вид спорта, так что даже игры новичков притянут какое-то количество интересующихся людей. Ну а дальше вполне можно завести полезные знакомства или набрать команды для небольшого турнира, а заодно и пообщаться. Вполне возможно, что обычный матч станет началом крепкой дружбы или большой любви.
Хороший вариант для следящих за весом. Бегать по песку сложнее, чем по асфальту или паркету, а значит, и калорий расходуется больше. Дополнительный "прогрев" солнечными лучами выводит вместе с потом шлаки и токсины, даря еще и красивый загар.
Отметим, что пляжный волейбол, как и другие виды спорта, имеет ряд противопоказаний. Не рекомендуется играть в него людям с варикозом, сколиозом и болезнями суставов. Также стоит помнить, что жаркое солнце и спорт — повод аккуратно отнестись к водному балансу организма и регулярно пить воду. А оптимальное время для игр — до 11 утра или после 17 вечера.
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