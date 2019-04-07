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Автор Евгений Стриж

Немного фактов о хула-хупе

Спорт

Хула-хуп сегодня известен в первую очередь как спортивный тренажер. Применяют его и для поддержания формы, и для различных спортивных тренировок, причем по всему миру, и кажется, что изобрели его не так уж и давно. Однако применяли подобные снаряды еще американские индейцы, жители Греции и даже Рима. Как же с веками менялось предназначение хула-хупа?

Немного о хула-хупе. 402510.jpeg

Первые упоминания: Америка до Колумба

В том виде, который нам привычен, хула-хуп действительно изобрели не так давно — в 1958 году. Однако схожие обручи применялись еще индейцами в Америке, причем для ритуальных танцев. Используя несколько обручей, танцор старался передать соплеменникам информацию, получаемую от богов в ходе пляски.

Затем упоминания о хула-хупе прослеживаются в период Римской Империи: тогдашние лекари советовали гражданам применять обручи как средство для тренировок, прыгая и бегая с ними. А вот греки пошли другим путем: для них "крикои" стал игрушкой. В моду среди греческой молодежи быстро вошел бег с палкой, которой нужно было контролировать катящийся рядом обруч. Данное упражнение советовал сам Гиппократ, рекомендуя заниматься таким бегом для общего укрепления мышц.

Не теряется след хула-хупа и в более поздние периоды: Англия XIV также была "увлечена" хула-хупами: их советовали пациентам врачи при проблемах с сердцем и спиной.

Интересно, что само привычное нам название "хула" происходит от названия гавайского танца, в ходе которого женщины крутили бедрами так, словно старались удержать обруч.

Массовая популярность: спасибо пластику

Хотя аналоги хула-хупа применялись с давних пор, массовой и всенародной любви он не снискал. Дело было в том, что производить его было непросто: в основном для этого применялся бамбук или его аналоги, так что стоил он прилично, да и был весьма тяжелым и жестким.

Все изменилось в конце 1950-х годов, когда компания Wham-o-Toy создала пластиковый хула-хуп. Облегченная конструкция, которую было просто хранить, стоила дешево, и после старта продаж в 1958 году всего за 4 месяца команда Wham-o-Toy реализовала более 25 миллионов хула-хупов. А в первые пару лет продать удалось примерно 100 миллионов изделий.

В то же время случилось и повальное увлечение различной гимнастикой с использованием обруча, которое продлилось до 1980-х годов. Затем популярность стала понемногу спадать, что не помешало авторитетному жюри в 1999 внести обруч в Национальный зал славы игрушек (расположен в Рочестере, США).

Вот такой невероятный путь проделал сквозь века такой простой, казалось бы, снаряд, как хула-хуп. Почему бы не взять пример с древних греков и не заняться общим укреплением мышц?

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Темы спорт хула-хуп тренировки
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