Спортивные состязания будущего

Спорт - это то, что меняется вместе со всем человечеством, откликаясь на новые изобретения и технический прогресс. Возможно, многим приходил в голову вопрос: а каким будет спорт спустя десятилетия, когда мы выйдем на новую ступень развития? Некоторыми вполне вероятными догадками мы готовы поделиться с вами в следующей статье.

Фехтование

Фехтование - не новый вид спорта? А что если вместо шпаг использовать световые мечи? Дело в том, что благодаря знаменитым «Звездным войнам» многие талантливые физики загорелись идеей воссоздания тех самых световых мечей. И, надо сказать, у них есть определенные успехи. В Гарварде группа физиков обнаружила особый способ связывания фотонов, который может создать новую молекулу, по свойствам не уступающую качествам джедайского оружия. В первую очередь, конечно, подобное изобретение будет применяться при создании квантовых компьютеров, однако до создания столь зрелищного вида спорта там уже будет недалеко. Та самая фотонная материя была обнаружена, как и большинство невероятных открытий, изменивших нашу жизнь, случайным образом.

Геокэшинг

Геокэлшингом называют вид спорта, когда участники прячут и находят спрятанные другими тайники с помощью навигационных систем. Однако вполне возможно, что в будущем во время этого будет применяться настоящая телепортация. Некоторые основания к этому есть. Еще в 2009 году специалисты сумели произвести телепортацию атома на расстояние одного метра. Естественно, это послужило толчком для дальнейшего развития данной области науки. Телепортацию в геокэшинге можно применять самым различным способом. Так, например, полем для игры станет не какая-то одна локация, а весь земной шар. Однако для телепортации человека требуется слишком много времени, поскольку он занимает собой огромное пространство информационного поля. По подсчетам ученых на телепортацию человека в среднем уйдет около четырех с половиной квадриллиона лет.

Соревнования между киборгами

Кибернетические организмы уже давно не входят в область фантастики. А тело человека, как и его физические возможности, имеет свои пределы. Чтобы в спорте всегда присутствовали новые рекорды, можно задействовать разнообразные допинги, которые будут модифицировать и улучшать структуру организма спортсменов. Также можно задействовать хирургические вмешательства, с помощью которых человеческое тело будет изменяться.

Воздушный серфинг

Речь здесь идет не о том воздушном серфинге, который существует уже давно, а о настоящем катании на доске по воздуху. В данный момент полным ходом идут разработки такой вещи как ховерборд. Он представляет собой летающий скейтборд. Уже были созданы успешные и действующие модели, однако человека они пока что не выдерживают.

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