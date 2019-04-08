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Автор Яна Кузнецова

Интересные факты о спорте и спортсменах

Спорт

Спорт - одна из самых интересных и животрепещущих тем во всем мире. Это уже не просто абстрактное понятие, а целый культ, вокруг которого строят жизнь многие люди. Спорт, как и все остальное, развивается и движется вперед вместе со всем человечеством. С ним связано много разных интересных фактов и событий, некоторыми из них мы поделимся в этой статье.

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Факт первый

Нынче бокс считается одним из самых популярных видов спорта. У него множество поклонников и фанатов. Однако прежде бокс считался незаконным видом спорта. Официально им было разрешено заниматься только в начале прошлого века - в 1900 году.

Факт второй

Другой, даже более любимый многими вид спорта - это футбол. Футбольные чемпионаты мира объединяют самых разных людей, а принять в них участие стремится сборная всякой страны. Однако существует лишь одна страна, которая участвовала абсолютно во всех чемпионатах мира, - Бразилия. Неудивительно, ведь футбол считается национальным видом спорта в Бразилии.

Факт третий

Известно, что в боевом искусстве дзюдо и не только есть так называемые даны. Дан - это японский разряд во многих боевых искусствах. Но в дзюдо, вопреки общепринятому мнению, существует не десять, а двенадцать данов. Но одиннадцатого никто и никогда не был удостоен, а двенадцатого достиг лишь один человек за всю историю - сам основатель дзюдо Дхигаро Кано.

Факт четвертый

Майк Тайсон - известнейший американский боксер, выступавший в тяжелой весовой категории. Всего на профессиональном ринге им был проведен пятьдесят один матч, и двадцать один из них, а это более сорока процентов, Май Тайсон закончил нокаутом в первом же раунде.

Факт пятый

На данный момент самый высокий баскетболист в мире - это игрок из Китая под именем Сун Минмин. Его рост составляет двести тридцать шесть сантиметров, а вес - сто пятьдесят два килограмма.

Факт шестой

В Национальной хоккейной лиге был случай, когда игроки забили гол на третьей секунде игры.

Факт седьмой

Если в дело вступит профессиональный волейболист, то мяч после удара способен развить скорость до ста тридцати километров в час. А профессиональный удар игрока в хоккей заставить шайбу лететь со скоростью сто шестьдесят километров в час.

Факт восьмой

Кубок Стэнли - это хоккейный приз, который ежегодно вручается победителю Национальной хоккейной лиги. Однако сам кубок отправляет на хранение в Зал хоккейной славы, располагающийся в Торонто. Победителю же достается всего лишь копия кубка.

Факт девятый

Ватикан также имеет свою сборную по футболу. В истории случился всего лишь один международный матч, проведенный ею. Соперником выступала сборная Монако, игра закончилась ничьей. 

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Темы бокс спорт футбол хоккей баскетбол интересные факты
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