Спортивные игры для маленьких детей

Спорт является важной и неотъемлемой частью жизни любого человека любого возраста. Правильное развитие ребенка тоже во многом зависит от того, насколько он подвижен и активен. Занятия спортом могут поспособствовать повышению иммунитета, лучшей устойчивости к различным заболеваниям и так далее. Однако детей не так-то просто заставить выполнять какие-либо упражнения, поэтому приходится быть изобретательным и терпеливым. Мы расскажем о некоторых популярных и полезных спортивных играх для детей разного возраста.

Игры для малышей до трех лет

Начать следует, пожалуй, с игр для самых маленьких деток. Основное внимание в этом возрасте следует уделить их координации движений. Специально для подобных целей существуют следующие игры.

"Пять шагов". Суть игры заключается в том, что мягкую игрушку привязывают к какому-либо объекту, будь то низкая ветка или стул. Ребенку завязывают глаза, в таком состоянии он должен отойти от игрушки на пять шагов, а затем проделать тот же путь в обратном направлении и обнять игрушку.

Незамысловатая, но очень полезная игра под названием "Попади в ведро". Цель ее проста и понятна: ребенок должен попасть с определенного расстояния наибольшим количество мячиков. Эта игра может параллельно преследовать и другую задачу: научить ребенка различать цвета.

Еще одна игра называется "Туннель". В качестве туннеля подойдут стулья, выстроенные в ряд. Задача ребенка — прокатить по нему машинку или мячик.

Активные спортивные игры для детей дошкольного возраста

Дети постарше могут начинать знакомство с более подвижными и энергичными спортивными играми. К ним относятся такие игры как "Цветок", "Велосипед". Не стоит забывать и просто об активном отдыхе, в ходе которого ребенок вместе с вами будет танцевать, прыгать, наклоняться и так далее.

"Цветок" — это медленная, спокойная игра, которая, возможно, будет скучна непоседливым детям. Зато она идеально подойдет для тех, кто любит задействовать свое воображение. Задача ребенка — представить себя цветочком, который сначала сидит неподвижно, подобно семечку в земле, а со временем начинает медленно раскрываться и тянуться к солнышку.

Коллективные игры для маленьких детей

Пожалуй, заинтересованность детей в данном виде спортивных игр наиболее высокая. Все эти игры построены по принципу эстафеты. Например, эстафета-"паровозик" или эстафета с мячом. Здесь, однако, следует учесть тонкий психологический момент: ранимый ребенок может сильно расстраиваться из-за проигрышей. В таком случае есть вероятность, что у ребенка возникнут неприятные ассоциации со спортом в будущем.

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