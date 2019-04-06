Почему мужчины быстрее теряют вес

Можно найти множество материалов, говорящих о том, что мужчинам действительно легче избавляться от лишних килограмм. Они могут в быстрые сроки похудеть, не используя необычных методов. Мужчины сокращают количество калорий, записывают в зал и стараются сделать всё для избавления от лишнего веса. В похожей ситуации женский организм чаще начинает сопротивляться и говорить о нужности этого веса для ощущения комфорта и спокойствия. Но многие не готовы мириться с подобным исходом и всё равно хотят похудеть. Почему же женский организм так устроен, что ему сложнее бороться с большим процентом жира?
Более быстрому избавлению от лишнего веса мужчины обязаны довольно большому количеству гормона тестостерона. Цифра у мужчин превышает женскую в шесть-семь раз. Когда женский организм дает сбой и начинает вырабатывать много тестостерона, он так же способен быстрее начать избавляться от жировой прослойки. Но вместе с данной способностью приходят остальные проблемы, связанные с состоянием организма. Гормональный сбой действительно становится причиной появления многих заболеваний, протекающих без симптомов.
Вторым фактором является больший объем мышечной массы и его процентное отношение к процентам наличия жира. Мужчины устроены так, что генетически заложенное меньшее откладывание жира позволяет им набирать больше мышечной массы. Здесь стоит упомянуть эстрогены - так называется группа гормонов, которые вырабатываются в общей мере яичниками. Основной функцией этой группы является подача указаний для феромонов. Они говорят, куда доставлять важные запасы в виде жира и других веществ. Эстроген является ответственным за репродукцию, он позволяет женщине нормально вынашивать ребенка и подготавливать организм к родам. Из-за описанной совокупности женщины при одинаковых нагрузках с мужчинами сбрасывают вес гораздо медленнее. Им нужно гораздо больше времени, чтобы достичь желаемого результата.
Зачастую мужской организм, находясь в состоянии покоя, может быстрее избавляться от энергии и тратить ее быстрее, чем женский. Последний ежемесячно сталкивается с гормональными изменениями и скачками. Они ведь сказываются не только на изменении настроения или желании потреблять больше калорий.
На ситуацию так же могут влиять вкусовые предпочтения или невозможность отказаться от сладкого. Исследования показывают, что мужчины могут легче расставаться с шоколадом, конфетами или мучным. Для женщин отказ от любимых продуктов зачастую бывает тяжелым испытанием. Чтобы привести тело в порядок, нужно не только ходить на тренировки. Питание играет важную роль в данном процессе. При соблюдении правильного режима питания тело человека начинает лучше справляться с избавлением от лишних килограммов
Стрессовые ситуации так же могут влиять на быстрый сброс веса. Но у многих женщин процесс идет в другую сторону. На фоне стресса они начинают активно употреблять в пищу вредную еду, а она уже остается на теле в виде жира.
Источник фото: East News
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