Активные тренировки без результата: в чем причина?

Специально разработанная система тренировок не приносит результатов даже при сильных нагрузках на все тело? Причина может скрываться в особенностях строения тела, зависеть от правильности выполнения упражнений и даже общего состояния организма. Но упорные и сложные тренировки не должны проходить впустую. Пора определиться с причиной, которая не позволяет достичь нужного результата или определенной формы.
Отсутствие хорошего плана для занятий физической активностью может стать причиной невозможности нормально прогрессировать в тренировках. Профессиональные спортсмены имеют определенную цель и четкий план: чтобы добраться до заданной точки, им нужно тренироваться по два раза в день, но делать восстановительные занятия для полного расслабления мышц. Обычный человек часто гонится не за той мечтой. Он думает, что огромное количество тренировок сделает его сильнее, быстрее и выносливее. Но на деле получается обратный эффект. Пора отказаться от частых тренировок, если после каждого занятия возникает чувство опустошенности. Организм уже не может справляться с тяжелыми нагрузками и просит об отдыхе. О прогрессе можно и не мечтать, если тело не способно просто восстановиться к следующей тренировке.
Приходится перескакивать из одной крайности в другую, но отсутствие регулярности в занятиях физической активностью действительно сказывается на невозможности человека видеть прогресс в тренировках. Довольно мало любителей, действительно регулярно посещающих тренажерный зал или выполняющих длинные пробежки. Люди забывают о тренировках, могут уехать по делам или променять занятия в зале на поход в кино. А после долгого перерыва возвращаться к тренировкам слишком сложно. Пользу могут принести всего два занятия в неделю, если они грамотно составлены и действительно выполняются все упражнения. Без стабильности можно забыть о повышении показателей или изменении внешнего облика.
Люди привыкли думать, что занятия в зале, езда на велосипеде или катание на коньках могут быстро и эффективно избавить их от лишнего веса, позволить вернуть тело в привычное состояние. Но они забывают о важности питания. В любой ситуации оно действительно важно для создания благоприятных условий, для появления реального прогресса в тренировках. Когда человек при регулярных занятиях в зале продолжает налегать на сладкое или вредную пищу, он сталкивается с уже привычной проблемой - поступаемых калорий намного больше, чем потраченных. Мышцы вроде и качаются, но телу тяжело справлять с нагрузками из-за лишнего веса. Когда начинает процесс похудения, организм начинает испытывать стресс. Ему сложно справиться с недостатком калорий, но позже он привыкает к данному режиму. Вес может надолго задерживаться на одной планке и не смещаться. Этот процесс так же является нормальным, после недели или двух неделю планка начнет опускаться, а физические упражнения будут приносить хороший результат.
Читайте также:
Виды спорта, подходяще женщинам
Что полезного в пляжном волейболе
Почему нельзя похудеть в одной части тела?
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Российский военный эксперт напомнил о ситуации 1988 года, когда корабль советского флота пошел на таран американского крейсера.
Он также признал, что Россия должна "максимально компенсировать убытки", которые потерпела Украина.
Он также признал, что Россия должна "максимально компенсировать убытки", которые потерпела Украина.
США признали Голанские высоты израильскими. Зачем и почему? И почему именно сейчас? Как это повлияет на отношения этих стран внутрисирийское урегулирование? На эти и другие вопросы "Правды.Ру" ответил заместитель Ассоциации российских дипломатов, бывший посол в Саудовской Аравии Андрей Бакланов.