Активные тренировки без результата: в чем причина?

Специально разработанная система тренировок не приносит результатов даже при сильных нагрузках на все тело? Причина может скрываться в особенностях строения тела, зависеть от правильности выполнения упражнений и даже общего состояния организма. Но упорные и сложные тренировки не должны проходить впустую. Пора определиться с причиной, которая не позволяет достичь нужного результата или определенной формы.

Частые тренировки

Отсутствие хорошего плана для занятий физической активностью может стать причиной невозможности нормально прогрессировать в тренировках. Профессиональные спортсмены имеют определенную цель и четкий план: чтобы добраться до заданной точки, им нужно тренироваться по два раза в день, но делать восстановительные занятия для полного расслабления мышц. Обычный человек часто гонится не за той мечтой. Он думает, что огромное количество тренировок сделает его сильнее, быстрее и выносливее. Но на деле получается обратный эффект. Пора отказаться от частых тренировок, если после каждого занятия возникает чувство опустошенности. Организм уже не может справляться с тяжелыми нагрузками и просит об отдыхе. О прогрессе можно и не мечтать, если тело не способно просто восстановиться к следующей тренировке.

Нерегулярные занятия

Приходится перескакивать из одной крайности в другую, но отсутствие регулярности в занятиях физической активностью действительно сказывается на невозможности человека видеть прогресс в тренировках. Довольно мало любителей, действительно регулярно посещающих тренажерный зал или выполняющих длинные пробежки. Люди забывают о тренировках, могут уехать по делам или променять занятия в зале на поход в кино. А после долгого перерыва возвращаться к тренировкам слишком сложно. Пользу могут принести всего два занятия в неделю, если они грамотно составлены и действительно выполняются все упражнения. Без стабильности можно забыть о повышении показателей или изменении внешнего облика.

Проблемы с питанием

Люди привыкли думать, что занятия в зале, езда на велосипеде или катание на коньках могут быстро и эффективно избавить их от лишнего веса, позволить вернуть тело в привычное состояние. Но они забывают о важности питания. В любой ситуации оно действительно важно для создания благоприятных условий, для появления реального прогресса в тренировках. Когда человек при регулярных занятиях в зале продолжает налегать на сладкое или вредную пищу, он сталкивается с уже привычной проблемой - поступаемых калорий намного больше, чем потраченных. Мышцы вроде и качаются, но телу тяжело справлять с нагрузками из-за лишнего веса. Когда начинает процесс похудения, организм начинает испытывать стресс. Ему сложно справиться с недостатком калорий, но позже он привыкает к данному режиму. Вес может надолго задерживаться на одной планке и не смещаться. Этот процесс так же является нормальным, после недели или двух неделю планка начнет опускаться, а физические упражнения будут приносить хороший результат.

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