Почему нельзя похудеть в одной части тела?

В интернете можно найти множество различных тренировок на определенную часть тела: девушка на видео работает над животом или пытается прокачать мышцы ног. Когда она уделяет внимание определенным мышцам, они действительно начинают расти и формироваться в нужную форму. Но данный способ не подходит для того, чтобы похудеть в одной из частей тела. Только потому, что это невозможно сделать. Существует множество мнений на данный счет, но наука говорит четко — такие утверждения являются мифом. Почему человек, работая над животом или руками, не может скинуть вес именно с них?
Сжигание жира является гормональным процессом. Он находится в организме под видом триглицеридов — веществ, позволяющих преобразовывать его в нужную форму. Для получения нужного количества энергии жировая клетка начинает расщеплять данное вещество на части. Они обычно состоят из полезных жирных кислот и глицерина. Врачи называют процесс отделения глицерина от жира липолизом, а его запуском занимается как раз гормональная система человека. После начала расщепления гормоны в большом размере начинают выделяться в кровь и проходить по всему телу человека. Когда они проходят по месту, где жира больше и от него нужно избавиться, они постепенно начинают этим заниматься. Но задержка гормонов в определенных местах невозможна, поэтому данная реакция начинает запуск сжигания жира во всем организме.
Множество проведенных исследований показывает, что избавиться от жировой прослойки в одном месте все же не получится. В 2018 году ученые из Англии тестировали более пятидесяти женщин, имеющих лишний вес. Их разделили на две группы, первая качала мышцы пресса в течение трех месяцев, а вторая — меньше ела и отказывалась от занятий физической активностью. Похудели участницы из обоих групп, а прокачка пресса не стала решающей в изменении процента жира в брюшной области, у участниц так же остался прежний объем талии. Проводились исследования и с мужчинами. Они работали над верхней частью тела, участие в эксперименте принимали сорок пять человек. Целых три месяца они усиленно тренировали руки, делали различные упражнения. После окончания исследования врачи выяснили, что становится меньше жировой прослойки по всему телу участников, а область рук практически не меняется по соотношению мышцы-жир. Исследования о мышцах ног показали схожие результаты.
Жир практически всегда накапливается в организме неравномерно. Процесс его сохранения в теле зависит от множества факторов. Женщины имеют больше жировой прослойки, чем мужчины. У них он накапливается на ягодицах, в области бедер. А мужчины не могут справиться с одной проблемной зоной — животом. И убрать жир с данного места не получится, если делать специальные упражнение. Помощь не окажут чудодейственные мази или обертывания. Сами упражнения действительно сделают мышцы пресса сильнее, а руки мощнее. Но наблюдать за процессом их преображения можно будет при избавлении от лишнего веса.
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