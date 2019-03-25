Оригинальные тренировки, которые помогут вам похудеть этой весной

Однообразность быстро надоедает. Процесс тренировок не является счастливым исключением из правил, поэтому так важно периодически менять привычный тренажерный зал на что-то более интересное. Сегодня мы поговорим о самых оригинальных тренировках, которые помогут похудеть этой весной.

Трапеция

Урок летной трапеции является потрясающей тренировкой для тех, кто хочет получить прилив адреналина и мощную тренировку верхней части тела. К сожалению, трапеция подойдет не каждому, ведь это довольно экстремальный вид активности, требующий полного отсутствия страха высоты.

Dance Dance Revolution

Dance Dance Revolution — это видеоигра, доступная для различных игровых приставок. Несколько лет назад эта активность стала настоящим прорывом и революцией в мире фитнеса. Принцип этой тренировки заключается в следовании нехитрым хореографическим движениям на танцевальном коврике под запоминающиеся танцевальные мелодии, которые предлагает игра.

Капоэйра

Капоэйра — это бразильский вид искусства, который сочетает в себе боевые искусства, акробатику, танцы и музыку. Эта оригинальная тренировка уходит корнями в историю Африки и Бразилии. Будьте готовы попробовать сложные движения с ударами и безостановочной тряской.

Кардио с гирями

Добавьте гири к своей кардиотренировке, если привычные махи гантелями наводят на вас тоску. Это отличный способ поднять скорость вашей монотонной кардио-рутины. Эта двойная тренировка — тренировка всего тела и кардио.

Скалолазание

Если вы устали от стандартных тренировок, откажитесь от них на время и попробуйте более активный спорт, например скалолазание в помещении. Иногда смена обстановки и темпа — это все, что вам нужно, чтобы вернуться к привычной рутине.

Масала Бхангра

Масала означает "острый" на хинди, а бхангра — традиционный индийский народный танец. Итак, почему бы не оживить ваши тренировки с Масала Бхангра? Это заставит вас перейти к популярным болливудским ритмам с традиционными танцевальными шагами Бхангра. Masala Bhangra — идеальная тренировка для танцев!

Антигравитационная йога

Антигравитационная йога — это уникальная тренировка, которая сочетает в себе занятия йогой с воздушными движениями, помогающими сжимать суставы и выравнивать тело.

Кардиокикбоксинг

Возьмите традиционные движения по кикбоксингу и объедините их с быстрым движением и веселой музыкой, и вы получите кардиокикбоксинг. Эта высокоинтенсивная тренировка "прокачает" вашу выносливость и зарядит отличным настроением на весь день.

Тайчи

Если интенсивность бокса не для вас, Тайчи может стать подходящей альтернативой. Тайчи — это многовековая китайская практика, которая соединяет разум и тело посредством медленных, контролируемых, плавных движений и медитации. Эта традиционная тренировка повышает силу, улучшает координацию и даже снижает стресс и кровяное давление. Так что, если вы больше любитель, чем боец, попробуйте эту тренировку с низким воздействием и поистине мощным результатом.

Фото: mgdtv.com

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