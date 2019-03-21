Как просто можно сжечь 100 ккал

Похудение — это комплексный процесс, который зачастую сочетает в себе интенсивные тренировки и правильное питание. Но есть ли какие-нибудь еще способы сбросить вес? Да, и сегодня мы поделимся самыми неожиданными активностями, которые помогут сжечь 100 и более калорий.
Примерно 40 минут потребуется для того, чтобы избавиться от 128 калорий в процессе приготовления пищи. Измельчение, нарезание кубиками, обжаривание и перемещение кастрюль и сковородок реально помогает немного похудеть.
Танцевальная видеоигра Dance Dance Revolution является прекрасным способом сжечь 107 калорий всего за 20 минут активных танцев перед экраном телевизора. Более того, скорее всего после 20 минут появится непреодолимое желание продолжить, ведь это невероятно веселое времяпрепровождение, которое не только помогает похудеть, но и заряжает позитивными эмоциями на весь оставшийся день.
Всего 25 минут активной уборки с использованием щетки избавит от 107 лишних калорий. Для того чтобы процесс шел быстрее и доставлял больше удовольствия, включите любую танцевальную музыку или пойте любимые песни. Напевая и пританцовывая, вы сможете сжечь еще около сотни калорий.
Прополка грядок и выкапывание картошки сжигает 105 + калорий за 20 минут (количество калорий зависит от вида деятельности). Согласитесь, очень неплохой бонус для тех, кто обожает проводить выходные на даче, сажая любимые цветы.
Если вы всегда мечтали стать великим художником, то сейчас самое время. Купите холст, краски и начинайте творить. За 35 минут активных махов кисточкой вы сможете сжечь около 120 калорий. Совместите процесс рисования с танцевальной связкой, жизнь заиграет новыми красками, а фигура заметно преобразится.
Потратьте 30 минут, чтобы повесить те картины или фотографии, которые у вас накопились. Таким нехитрым способом вы убьете сразу двух зайцев: освежите свое жилище и избавитесь от 107 калорий в процессе.
Потратьте 40 минут своего дня (вы можете разбить это на четыре 10 минутные поединки), стоя, а не сидя за столом, чтобы сжечь лишние 100 калорий в офисе.
Вместо того чтобы посылать очередное электронное письмо коллеге, прогуляйтесь по офису и задайте вопрос лично. Вышли в туалет? Перед входом сделайте дополнительный круг по офису. Все эти дополнительные шаги обеспечат вам избавление от 119 калорий всего за 40 минут.
Мы знаем, что вы слышали это раньше, но это реально работает. Подниматься по лестнице на несколько пролетов вместо лифта — это один из самых простых способов сжечь лишние калории. За 15 минут можно сжечь около 116 калорий.
Фото: KakProsto.ru
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