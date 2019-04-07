Огненная тренировка Мадонны

Королева поп-музыки Мадонна славится своим потрясающим телом и поистине фанатичным отношением к спорту. Она выглядит фантастически на протяжении всего периода своей звездной карьеры и, похоже, не собирается сбавлять обороты. Как ей удается не стареть? Основной секрет знаменитой певицы заключается в здоровом образе жизни и регулярных силовых тренировках. Она проводит в зале неимоверное количество времени и всегда готова к нагрузкам. Сегодня мы поделимся интенсивной тренировкой для всего тела, которую разработал для Мадонны ее личный тренер Крэйг Смит.
Оборудование: пара гантелей 1-2 кг.
Как это работает: Выполняйте каждое упражнение без перерыва в течение 60 секунд, необходимое количество повторений и подходов. Отдых на 60 секунд. Повторите схему 2-3 раза, отдыхая в течение 60 секунд между каждым подходом.
Приседания с гантелями
Работа на трицепс
Планка с гантелями с переменным коленным приводом
Боковой выпад в вертикальном ряду
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