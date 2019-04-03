Похудение: как не потерять мотивацию

Зачастую процесс похудения длится достаточно продолжительное время, поэтому абсолютно неудивительно, что вскоре после внедрения правильной диеты и активных нагрузок мотивация начинает таять. В какой-то момент худеющий ловит себя на мысли, что он не так уж сильно хочет избавиться от лишних килограммов. Как следствие, многие сдаются в самом начале пути и не достигают поставленной изначально цели. Можно ли как-то избежать данной ситуации и замотивировать себя? Да, разумеется! Сегодня мы поделимся лучшими способами, которые помогут сохранить нужный уровень мотивации и дадут стимул двигаться вперед.

Хватит так стараться!

"Я говорю людям не тратить драгоценное время и энергию на то, чтобы оставаться мотивированными, потому что мотивация имеет естественный ритм. Большинство людей рассматривают падение мотивации как сигнал неудачи, но это не так", — говорит Джошуа С. Клапов, доктор философии, клинический психолог в Университете Алабамы в Бирмингеме и автор книги "5 основных навыков, позволяющих навсегда изменить свое здоровье". По словам Клапова, если вы заметили, что ваша мотивация к снижению веса тает на глазах, сделайте перерыв в диете или в плане тренировок на один-три дня. "Проблема с мотивацией состоит в том, что чем больше людей пытаются" поймать" ее, тем более неуловимой она становится. Позволяя ей идти своим естественным, вы останетесь на правильном пути", — дополняет Джошуа.

Пройдите легкий тест

Нужна мгновенная доза вдохновения для продолжения похудения? Пройдите этот быстрый тест на полезную привычку. "Ответ на эти вопросы часто помогает повысить мотивацию настолько, чтобы напомнить вам о том, почему вы начали диету с самого начала", — говорит Клапов. Ответьте себе на эти вопросы и уровень мотивации мгновенно возрастет:

Если я перестану соблюдать диету, как я буду чувствовать себя через шесть месяцев или через год?

Если я перестану соблюдать диету, каким будет мое здоровье?

Если я откажусь от диеты, как это повлияет на мою семью и друзей?

Избавьтесь от ментального хлама

"Если вы изо всех сил пытаетесь придерживаться мотивации к потере веса, практикуйте честность в других сферах своей жизни", — предлагает Андре Фарнелл, сертифицированный тренер по силовой и физической подготовке и владелец "Better Body Expert". "Очистите свой шкаф, погасите свои долги, выполните свои обещания перед друзьями", — дополняет он. Фарнелл считает, что избавление от "ментального хлама" в других сферах своей жизни поможет укрепить подсознательное убеждение в том, что вы способны выполнить обещание похудеть, которое вы дали сами себе.

Прекратите смотреть на фотографии худых моделей

Закрепление и публикация фотографий сверхтонких моделей может показаться хорошим способом сохранить мотивацию, но новые исследования в области психологии доказывают, что это скорее повредит вашему прогрессу. Исследователи в Нидерландах разделили женщин, которые хотели похудеть, на две группы: первая группа получила журнал о еде с фотографиями тонких моделей на обложке и внутренних страницах, а вторая группа получила журнал с нейтральным изображением логотипа. В то время как нейтральная группа похудела, те, кому дали журналы, усыпанные изображениями супермоделей, набрали вес. Ученые говорят, что образы моделей обескураживают женщин, создавая нереальные стандарты. Глядя на фотографии худеньких моделей, женщины начинают думать, что им никогда не удастся достичь такого шикарного тела.

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