Какая частота пульса нужна для быстрого сжигания жира

Пульсом или его частотой с сокращением называют движение стенок артерий, появляющихся вследствие постоянных сокращений сердца. Когда человек спокоен и не занимается активной деятельностью, его пульс равняется от шестидесяти до девяноста подобных движений за одну минуту. Сердце человека, ведущего активный образ жизни и старающегося много ходить и часто тренироваться, будет биться с большой силой, но частота ударов будет гораздо меньше, чем у человека, постоянно сидящего или находящегося в лежачем положении. Пульс в покое будет находиться в нужном диапазоне, на нижней границе, а работа сердца станет эффективнее, при это орган прослужит гораздо дольше.

Измерять пульс во время занятия спортом нужно для того, чтобы тело человека начало выбирать в качестве источника для получения энергии именно запасы жира. Тогда занятия физической активностью будут идти на пользу, а сердце перестанет перегружаться и делать дополнительную работу. Именно поэтому нужно отслеживать уровень интенсивности любой получаемой нагрузки, даже если это быстрая прогулка или поездка на велосипедах. Чтобы уметь правильно следить за ЧСС, нужно знать о высшей границе пульса и его аэробных границах.

1. Высшая граница пульса = 220 — возраст

При возрасте в тридцать лет высшей границей пульса будет число 190. Именно столько ударов за одну минуту должно делать сердце. Во время получения различных нагрузок, постоянных тренировок ЧСС не должна быть выше данной границы. Цифра в 210 уже является опасной, сердце буквально начинает трудиться слишком усердно, а человек испытывает множество неудобств — ему становится сложно дышать, может появиться головная боль и возникнуть сильное головокружение из-за сильного недостатка веществ, поступаемых к мозгу. При приближении к цифре 190 нужно останавливаться и давать организму возможность восстановиться, а сердцу вернуться к нормальной работе.

2. Аэробной границей пульса называют ту частоту сокращений, которая позволяет организму получать нужное количество питательных веществ и кислорода для синтеза энергии конкретно их жировой прослойки. Чтобы рассчитать данные границы, понадобится эта формула: от 220 отнимается возраст, а потом умножается на 0,2. После произведенных расчетов можно будет поделить показатели пульса на два уровня. К первой зоне относятся показатели с 50-70 процентами от высшей границы пульса. В ней пульс человека равняется ста двадцати ударам, показатель может меняться от возраста. Когда сердце бьется именно так, лучше тренироваться меньше часа. А вторая зона берет от 70 до 80 процентов от максимальной границы — пульс уже превышает цифру 150.

Когда организм человека уходит за вторую зону и верхнюю границу, он приходит к анаэробному режиму — чаще всего его можно встретить при силовой тренировке. Источником энергии в данной ситуации являются углеводы, поступающие с пищей. Если у спортсмена возникает желание сжигать жир, ему нужно придерживаться второй зоны и не снижаться показатели до первой.

Фото: diet-diet.ru

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