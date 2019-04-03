Что подарить начинающему спортсмену

Если родной или близкий человек увлекается спортом, то лучшим подарком ему на любой праздник станет что-то, связанное с его увлечением. Но не всегда нужные вещи приходят в голову. Мы подобрали несколько прекрасных вариантов, которые смогут стать хорошим подарком для любого спортсмена, рассказали об их предназначении и особенностях, а также о приблизительной цене.

Вариант первый

Практически каждому спортсмену нужно то, без чего тренировки иногда становятся непомерно тяжелыми - наушники. Музыка помогает отвлечься от боли в мышцах при выполнении упражнений, она задает темп во время бега и помогает поддерживать нужный ритм дыхания. Кроме того, музыка может служить прекрасным мотивирующим средством. Но обычные наушники часто приносят неудобства из-за своих проводов. Чтобы этого избежать, рекомендуем подарить спортсмену беспроводные наушники, которые идеально подходят для пробежек и рассчитаны на людей, ведущих активный образ жизни. В среднем беспроводные наушники стоят около 12 тысяч рублей.

Вариант второй

Еще одним хорошим подарком будет так называемый баланс-борд. Это приспособление, которое помогает тренировать баланс и способствует улучшению координации. Подходит оно абсолютно для всех спортсменов, ведь умение балансировать еще никому не вредило. Заниматься этим можно где угодно: дома, на работе, на берегу моря, в гараже. Кроме того, баланс-борд помогает исправить осанку. Стоимость такого удовольствия - около 4 тысяч рублей.

Вариант третий

Спортсменам полезно потреблять различные коктейли. Для того, чтобы сделать их приготовление более простым, пригодится ручной блендер. С его помощью можно делать коктейли прямо на ходу, всего одним нажатием кнопки. Коктейль сразу получается "бутылизированный", то есть не придется носить с собой лишнюю емкость, чтобы перелить его туда. Блендером можно пользоваться во время спорта и прогулок. Его стоимость - не более одной тысячи рублей.

Вариант четвертый

Для любителей езды на велосипеде идеально подойдет подсветка на колеса в качестве подарка. Красиво, ярко и красочно. Световые эффекты помогут превратить ночную прогулку на велосипеде в веселое мероприятие. Подсветка для велосипеда обычно стоит в пределах 500 рублей.

Вариант пятый

Очень хорошим подарком для спортсменов будет трекер активности. Он помогает следить за общим состоянием организма, а также проверять, насколько качественно проводятся тренировки. Трекер активности стоит в пределах 3 тысяч рублей.

Вариант шестой

Возможно, один из самых бюджетных, но не менее полезных вариантов - это коврик для занятий йогой и для разминки. Он делается из специального синтетического материала, который не вызывает раздражения на коже. Стоит коврик в пределах 900 рублей.

Источник фото: unicikl.ru