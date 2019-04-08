Серфинг - с чего начать новичкам

Серфинг — один из самых сложных и порой опасных видов спорта. С ним тяжело совладать, но после первой удачной попытки уже не захочется останавливаться. Серфинг умеет удивлять: человек, считающий, что у него нет никакого шанса преуспеть в этом виде деятельности, сумеет сделать невозможное, и наоборот. В этой статье мы расскажем о некоторых простых советах, которые облегчат трудную задачу новичков и помогут им.

Скажем самообучению "нет"

Человеческие ресурсы безграничны, и самостоятельно можно научиться многим вещам. Однако серфинг не принадлежит к этому списку. С виду данное занятие может показаться простым, но при попытках самостоятельно покорить волну (или хотя бы для начала встать на доску) можно покалечить и себя, и окружающих. Помощь более опытных людей обязательна, без нее сто процентов ничего не выйдет.

Выбор инструктора

Пожалуй, нет нужды говорить о том, как много зависит от инструктора: не только успех и конечный результат, но и эмоциональное состояние человека после знакомства с океаном. В выборе инструктора могут помочь только отзывы других людей. Также следует прислушиваться к внутренним ощущениям при первом знакомстве с человеком, чтобы понять, что он из себя представляет.

Какую доску выбрать?

Новички часто пытаются прыгнуть выше головы и поскорее встать на короткую доску, которая обеспечивает лучшие возможности для маневров. Безусловно, лучшим решением будет учиться и тренироваться на большой доске, поскольку с ее помощью будет ловиться больше волн, а, соответственно, расти результат.

Еще более оптимальный вариант — это софт-топ. Так называют специальную доску с мягким покрытием из резины и плавниками. В первую очередь софт-топ обеспечивает лучшую безопасность, поскольку об нее нельзя сильно удариться головой или другой частью тела. Кроме того, софт-топы обладают повышенной плавучестью.

Предварительная подготовка

Не стоит сломя голову нестись в воду. Следует проверить доску, размяться, убедиться, что все находится на своих местах, понаблюдать за волнами и другими серферами.

Важна также и моральная подготовка. Перед тем, как зайти в океан, обязательно нужно успокоиться. Сосредоточенность — залог успеха в серфинге. А суета и спешка не приведут ни к чему хорошему. Также не надо пытаться угнаться за чужими достижениями и плыть на волны, к которым еще не готовы. Главное здесь — получать удовольствие, а не соревноваться друг с другом.

Помимо всего прочего придется привыкнуть к тому, что большая часть времени в серфинге занимает гребля. К этому стоит быть готовым, а также отыскать свой ритм и придерживаться его.