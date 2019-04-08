Серфинг - с чего начать новичкам

Серфинг — один из самых сложных и порой опасных видов спорта. С ним тяжело совладать, но после первой удачной попытки уже не захочется останавливаться. Серфинг умеет удивлять: человек, считающий, что у него нет никакого шанса преуспеть в этом виде деятельности, сумеет сделать невозможное, и наоборот. В этой статье мы расскажем о некоторых простых советах, которые облегчат трудную задачу новичков и помогут им.
Человеческие ресурсы безграничны, и самостоятельно можно научиться многим вещам. Однако серфинг не принадлежит к этому списку. С виду данное занятие может показаться простым, но при попытках самостоятельно покорить волну (или хотя бы для начала встать на доску) можно покалечить и себя, и окружающих. Помощь более опытных людей обязательна, без нее сто процентов ничего не выйдет.
Пожалуй, нет нужды говорить о том, как много зависит от инструктора: не только успех и конечный результат, но и эмоциональное состояние человека после знакомства с океаном. В выборе инструктора могут помочь только отзывы других людей. Также следует прислушиваться к внутренним ощущениям при первом знакомстве с человеком, чтобы понять, что он из себя представляет.
Новички часто пытаются прыгнуть выше головы и поскорее встать на короткую доску, которая обеспечивает лучшие возможности для маневров. Безусловно, лучшим решением будет учиться и тренироваться на большой доске, поскольку с ее помощью будет ловиться больше волн, а, соответственно, расти результат.
Еще более оптимальный вариант — это софт-топ. Так называют специальную доску с мягким покрытием из резины и плавниками. В первую очередь софт-топ обеспечивает лучшую безопасность, поскольку об нее нельзя сильно удариться головой или другой частью тела. Кроме того, софт-топы обладают повышенной плавучестью.
Не стоит сломя голову нестись в воду. Следует проверить доску, размяться, убедиться, что все находится на своих местах, понаблюдать за волнами и другими серферами.
Важна также и моральная подготовка. Перед тем, как зайти в океан, обязательно нужно успокоиться. Сосредоточенность — залог успеха в серфинге. А суета и спешка не приведут ни к чему хорошему. Также не надо пытаться угнаться за чужими достижениями и плыть на волны, к которым еще не готовы. Главное здесь — получать удовольствие, а не соревноваться друг с другом.
Помимо всего прочего придется привыкнуть к тому, что большая часть времени в серфинге занимает гребля. К этому стоит быть готовым, а также отыскать свой ритм и придерживаться его.
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Быстро устают и болят ноги? Причиной может быть деформация стопы. Врачи говорят, что опасно не само плоскостопие, а его последствия. В первую очередь, нарушается работа позвоночника и всего опорно-двигательного аппарата. Неправильная нагрузка приводит к «зажатости» шейных мышц. Мозгу не хватает кислорода, отсюда - головные боли, головокружение и даже обмороки. Чтобы этого избежать, срочно отправляйтесь к ортопеду!
Несмотря на недовольство большинства населения пенсионной псевдореформой и множеством других действий властей, вызывающих все большее обнищание самых бедных слоев населения, протестные настроения в трудовых коллективах не растут. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал первый секретарь "Объединенной коммунистической партии" Владимир Лакеев.
Утром 5 апреля 1242 года началась битва на Чудском озере, известная как Ледовое побоище. Русские войска сражались с "псами-рыцарями" Тевтонского ордена. Пришельцы притязали на новгородские земли и надеялись на легкую победу. Но во главе русского воинства стоял тот, кого по праву можно назвать православным рыцарем, - святой князь Александр Невский.
Ливийская национальная армия (ЛНА) начала наступление на Триполи во время присутствия там генсека ООН. Ливия начинает собирать территории и давить экстремизм.