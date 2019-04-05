Подходящие виды спорта для пожилых людей

Единогласно специалистами провозглашено, что физические нагрузки не только желательны, но и необходимы для людей старшего возраста. Умеренные тренировки помогают нормализовать работу сердечно-сосудистой системы, укрепить иммунитет, избавить от проблем со сном и предотвратить развитие болезней опорно-двигательного аппарата. В этой статье мы расскажем о видах спорта, занятия которыми по мнению экспертов полезны пожилым людям.

Важно понимать, что перед принятием любого решения, следует проконсультироваться у врача, чтобы узнать о возможных ограничениях. Это гарантирует пользу, а не вред от спортивных занятий.

Плавание

Плавание - не тот вид спорта, где нужно долго и без передышки бежать или выполнять другие сложные физические нагрузки. На уровне любительского занятия плавание полезно всем без исключения. Оно оказывает благотворное влияние на мышцы, укрепляя их, но при этом исключает нагрузку на суставы. Благодаря этому плаванием могут заниматься даже те, у кого есть проблемы с опорно-двигательной системой, а также люди, получившие серьезные травмы. В последнем случае это способствует быстрой реабилитации. Постоянное нахождение в воде ведет к укреплению иммунной системы и улучшению кровообращения.

Йога

Основная задача йоги - это поддерживать общий тонус мышц и улучшать подвижность суставов. То, что нужно, для пожилых людей! Йога также помогает поднять настроение и успокоиться. Люди старшего возраста часто замечают, что йога помогает им снизить артериальное давление. Тем не менее следует принимать во внимание, что некоторые упражнения в йоге не годятся для людей, у которых есть проблемы с глазами или которые перенесли операции на голове. Более того без постоянного контроля тренера заниматься йогой самостоятельно не стоит.

Скандинавская ходьба

Этот вид спорта особенно популярен среди людей старшего поколения. Он идеально подходит для тех, кто любит совершать долгие прогулки. Скандинавская ходьба подразумевает наличие специальных палок, которые снижают риск получения травм, придают дополнительную устойчивость, снижают нагрузку на суставы нижних конечностей. Скандинавской ходьбой советуют заниматься в весеннее и летнее время, когда нет шанса упасть из-за оледенения.

Беговые лыжи

Этот вид спорта - альтернатива скандинавской ходьбе в зимнее время года. Здесь работу проделывают все мышцы организма, кроме того повышается устойчивость человека к низким температурам и различным простудным заболеваниям. Особенно замечательно заниматься данным видом спорта, если поблизости есть лес или парк.

Источник фото: facebook.com

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